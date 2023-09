Nuove specie, scoperto un ragno dal colore pazzesco: non ci credi quando vedi le foto

Quando lo vedrai potresti non crederci eppure è stata scoperta una nuova specie di ragno mai vista prima e già a rischio d’estinzione.

La natura continua a regalarci degli spettacoli inattesi e veramente di rara bellezza. I ricercatori continuano ad andare alla ricerca di nuove creature di cui non si conosceva l’esistenza e che potrebbero rivelarsi una sorpresa unica nel suo genere.

Dopo la creatura dei mari che somigliava a quella di Alien e alcuni pesci dall’aspetto veramente particolare, adesso ci si sposta sulla terra ferma e le ricerche hanno portato alla scoperta di una tarantola che nessuno aveva mai visto prima ma di rara bellezza.

Non è certo un argomento per aracnofobici questo, ma sicuramente una scoperta che ha veramente dell’incredibile per il genere umano. In realtà i ragni da sempre, ci propongono specie e tipologie che mai sono state prive prima di quel momento. Non se ne conosce la provenienza e spesso sono destinati a sparire proprio come sono comparsi sulle pagine di cronaca scientifica.

Chissà se anche questa volta sarà lo stesso o se la scoperta di questo ragno porterà a quella di una specie completamente differente da tutte quelle che già conosciamo.

La particolarità

La particolarità di questa particolare specie di ragno che gli esperti hanno scoperto durante una spedizione alla scoperta della provincia di Phang – Pga in Thailandia è il suo colore che si presume unico nel suo genere. Un ragno dalla tonalità blu elettrica che è destinata a fare la storia delle ricerche di questo genere.

Quando il corpo dell’animale viene sottoposto a dei particolari fasci di luce la sua colorazione sembra quasi accendersi lasciando spazio a dei riflessi che in natura non erano mai stati visti prima di questo momento.

Se ne ipotizzava l’esistenza

Purtroppo se vi dovesse mordere, non diventerete Spiderman. In realtà questa tipologia di ragno era già stata vista nei mercati della provincia dove le tarantole di friggono, ma non si pensava di poterne trovare libere in natura.

Uno degli esperti della spedizione in Thailandia afferma “questa è la prima volta che troviamo degli esemplari vivi in natura. Il primo esemplare che abbiamo scovato era su un albero nella foresta di mangrovie. Queste tarantole abitano alberi cavi e la difficoltà di catturare una tarantola blu elettrico sta nella necessità di arrampicarsi su un albero e attirarla fuori da un complesso sistema di cavità. Considerate che durante la nostra spedizione, abbiamo camminato di sera e di notte durante la bassa marea per riuscire a raccoglierne solo due esemplari“.