Intesa Sanpaolo, l’sms che stanno ricevendo in tanti è drammatico I Conto corrente in pericolo devi agire subito

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per i risparmiatori che hanno affidato i propri sacrifici di una vita a questo Istituto di Credito.

E no, non stiamo affatto parlando della chiusura degli sportelli Bancomat e delle filiali fisiche che, ormai, è di dominio pubblico. Le filiali saranno sostituite da quelle digitali e tutti i servizi potranno essere fruiti tramite l’App di Home Banking. Gli sportelli Bancomat, poi, stanno cadendo uno ad uno, ma gli utenti possono dormire sonni tranquilli.

Questo è ciò che è stato asserito dalla Banca stessa che, ricordiamolo, è uno dei tre maggiori istituti bancari italiani. Gli utenti ancorati ancora oggi al contante, potranno fruire del circuito Mooney all’interno dei tabaccai o delle edicole presenti sul territorio. Certo, c’é un limite giornaliero di prelievo consentito rispetto agli ATM bancari e questo si attesta sui 250 euro.

Ma è sempre un’ottima alternativa rispetto a percorrere numerosi chilometri pur di trovare uno sportello bancomat aperto e funzionante. Ma questo è un altro discorso. Sì, perchè ciò di cui vogliamo parlarvi è qualcosa di completamente diverso e sta mettendo a repentaglio sul serio tutti i conti dei risparmiatori. Si tratta di un sms.

Sì, avete capito benissimo. E’ un sms che, all’apparenza, risulta essere innocuo ed invece mette a repentaglio i conti di tutti. E’ una situazione assai drammatica, perché tanti lo hanno ricevuto ed altri ancora lo stanno ricevendo e lo riceveranno. Vediamo, allora, insieme, di cosa si tratta e, soprattutto, cosa sta accadendo. Bisogna prestare moltissima attenzione.

Intesa Sanpaolo ed sms agli utenti: è allarme rosso!

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di accennare poc’anzi, c’é un sms che sta girando tra gli utenti che hanno acceso un conto con Intesa Sanpaolo per custodire i propri risparmi frutto del lavoro e di sacrifici di una vita intera. All’improvviso, nel bel mezzo della giornata, arriva un sms sul numero di telefono degli utenti ed il mittente è proprio la Banca.

In questo messaggio, si parla di problemi circa un pagamento. Quest’ultimo sarebbe in sospeso e per far sì che si sblocchi e vada a buon fine, c’é bisogno di cliccare un link. Una volta cliccato, gli utenti vengono indirizzati sulla pagina di login di Intesa Sanpaolo in cui inserire le credenziali. Attenzione, però, perché si tratta di un sito web molto, ma molto simile a quello della Banca. Ma, in realtà, è un sito clone. Ed una volta inseriti i dati inizieranno i guai degli utenti che sono caduti nella trappola dei truffatori.

In questo modo, i criminali autori della truffa entrano in possesso dei conti correnti delle vittime e potranno operare in nome e per conto loro. Di contro, Intesa Sanpaolo ha fatto sapere che non avviserà mai gli utenti di problemi del genere via sms, pertanto invitano tutti a fare maggiore attenzione e, nel caso in cui arrivino messaggi sospetti, i clienti sono invitati a contattare la Banca e soprattutto le Autorità per denunciare l’accaduto in modo che si possano avviare tutte le indagini del caso!