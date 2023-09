Wi-Fi, se non vuoi internet lento devi fare questa operazione con le finestre in casa I Succhiano il segnale

Se noti che la tua connessione internet è lenta, forse dovresti verificare che le tue finestre non rallentino il segnale. Ecco perchè.

Avere la connessione internet veloce a casa è diventato importantissimo per chiunque di noi. Moltissimi sono gli apparecchi che utilizziamo e che richiedono un Wi-Fi che sia efficiente. Non pensiamo solo ai cellulari e ai PC, ma anche ai vari elettrodomestici dotati di intelligenza artificiale, nonché la TV.

Per poter godere dei programmi a pagamento e di tutti gli abbonamenti PayPerView, internet è indispensabile e non è certo un caso se una delle società di maggiore rilevanza nell’ambito della TV a pagamento abbia pensato di creare anche una sua linea Wi-Fi.

Ma a volte succede che la nostra linea si mostra decisamente rallentata, come se qualcosa impedisse agli apparecchi di funzionare nella maniera corretta. Spesso non ce ne accorgiamo, ma sono le nostre scelte che influenzano poi la qualità della connessione che si ha a casa.

Gli esperti del settore, ad esempio, ci dicono che dovremmo controllare le nostre finestre, per sincerarci che non siano la casa di questi rallentamenti e ti spieghiamo immediatamente il motivo di tutto questo, è molto semplice.

Migliorare la connessione con piccoli accorgimenti

Per poter godere della migliore connessione possibile, la prima cosa da fare è verificare che il router sia posizionato in un luogo in cui non ci sono interferenze con il segnale. Ad esempio posizionarlo sul pavimento potrebbe essere utile se si vuole che il segnale arrivi forte anche al piano inferiore. Invece lo si dovrebbe posizionare vicino alla finestra se si vuole che il segnale arrivi all’esterno.

Meglio evitare poi di posizionare il router nelle vicinanze di altri apparecchi che emettono segnali similari o completamente differenti. Quindi sono da evitare i forni a Microonde, ma anche le console dei video giochi e altri dispositivi che potrebbero creare interferenze.

Attenzione alle finestre

Gli esperti consigliano di prestare molta attenzione anche alle finestre e ti spieghiamo il motivo. Gli elementi metallici possono interferire con il segnale di Wi-Fi. Quindi se non hai tende in tessuto, è possibile che siano loro la causa di interferenze sulla linea.

Allo stesso modo, devi considerare che ci sono alcune finestre dotate di doppio vetro che possono contenere della fibra di ferro tra uno strato e l’altro. Per questi motivi in linea di massima, si consiglia di evitare di posizionare il router nelle vicinanze della finestra. Noterai la differenza.