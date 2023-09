Bollitore elettrico, non lo usare più: c’è un metodo rapido e molto più economico I Lo spiega l’ingegnere

Come usare correttamente il bollitore elettrico? Ecco tanti piccoli accorgimenti, da utilizzare ad hoc.

Caro energia, basta il nome per evocare sacre paure, reminiscenze di un’estate-autunno 2022 dominate da bollette tanto alte da rasentare l’impossibile, con rialzi insostenibili. Un ricordo lontano? Solo fino ad un certo punto. Il fallimento dell’offensiva ucraina che continua ad arrancare, le speculazioni energetiche tutt’oggi in corso e infine la delicata congiuntura economica pongono le famiglie di fronte ad un autunno che si prospetta duro, assai duro. Si dovrà ri-accendere caldaie e caloriferi, tornare ad adottare impianti di riscaldamento che faranno levitare – anche in tempi normali – le bollette. Che cosa succederà? I venti di recessione in atto in Europa non lasciano presagire un futuro ‘facile’, anzi.

Se naturalmente poco si può sul fronte degli aiuti statali – la ‘coperta’ governativa è da tempo corta, molto corta – e se il governo Meloni ha rimosso gli ultimi bonus energia, è altrettanto vero che, nel proprio piccolo, si può cercare di limitare, circuire, ‘tagliare’ gli sprechi. Con la consapevolezza, tuttavia, di essere in balia delle compagnie energetiche.

Nell’ambito dei risparmi sulla spesa, uno degli apparecchi maggiormente utilizzati è il ‘bollitore elettrico‘ che aiuta a preparare in fretta e bene tantissimi piatti di casa. Dall’acqua per la pasta, al te della colazione, alla tisana serale, a tanti, tantissimi piatti possibili. Le preparazioni possibili sono davvero tante, eppure c’è un fondo oscuro dietro tutto ciò, un elemento nascosto.

S tratta naturalmente dei costi; il bollitore elettrico non utilizza il gas, è vero, però consuma notevoli quote di energia elettrica, ‘fette’ davvero ingenti della rete. Ci si pone allora, in maniera abbastanza urgente, come tagliare questi consumi, come ridurli drasticamente. Proprio a questo proposito è intervenuto un ingegnere britannico, sulle pagine di The Express.

Come risparmiare col bollitore elettrico? Alcune possibili soluzioni

Naturalmente il primo elemento da considerare è che un bollitore elettrico è notevolmente più conveniente di qualsiasi altro apparecchio casalingo; non consuma gas, è rapido, è efficiente. Evitare di dover usare i fornelli è già, di per sé, una garanza di risparmio.

Tuttavia è un utilizzo che, va da sé, può essere ulteriormente migliorato. Il primo consiglio naturalmente prevede di tenere il bollitore con il coperchio ben chiuso, onde facilitare il riscaldamento dell’acqua. Meno, tempo, meno energia sprecata, meno soldi in bolletta; un ragionamento tanto semplice, quanto efficace.

Un altro rimedio altrettanto semplice consiste nello sfruttare il calore residuo; non serve infatti riscaldare completamente l’acqua, una volta che inizia a bollire è possibile già chiudere il bollitore. Il calore accumulato farà il resto, senza necessità di alimentare ad oltranza il bollitore elettrico.