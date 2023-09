Lavastoviglie, finalmente elimini gli aloni dai bicchieri I Così non hai mai provato: è il trucco migliore

Uno degli elettrodomestici che è diventato, nel corso del tempo, di fondamentale importanza per le faccende domestiche, è la lavastoviglie.

E lo è diventato perché consente di non perdere tempo nel lavaggio di piatti, posate, bicchieri, pentole. Inoltre, consente anche un minor spreco di acqua. E’ qualcosa di davvero fantastico. L’unico neo è il suo consumo e, soprattutto di questi tempi, risulta un vero e proprio nemico in bolletta. Certo, ci sono dei trucchetti da mettere in pratica.

E questi consentono di ottenere anche un corposo risparmio. Ma ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo esula da bollette, soldi, rincari. Certo, è innegabile, è importantissimo parlare di ciò in questo periodo di crisi economica, sociale ed energetica. Ma è altrettanto importante conoscere il proprio dispositivo ed anche dei trucchetti che aiutano ad utilizzarlo al meglio.

Sì, perché nonostante venga utilizzato spesso ed in maniera massiva, questo elettrodomestico ha ancora delle incognite. Una di queste, riguarda i bicchieri ed il loro lavaggio. Molto spesso, infatti, quando questi vengono lavati, al termine del ciclo si nota sempre qualche alone sulla loro superficie. E ciò fa innervosire e non poco gli utenti.

Sì, perché nonostante il lavaggio e l’energia consumata che si ripercuote in bolletta, non vedono risultati perfetti. Non vedono bicchieri puliti e brillanti. noi abbiamo un trucchetto che fa per voi! E’ il trucco migliore che possa esistere. Una volta conosciuto non lo lascerete mai più. Vediamo, insieme, di cosa si tratta.

Lavastoviglie: ecco il trucco per bicchieri puliti, sempre brillanti e senza aloni!

Purtroppo, c’è da dire che capita molto più spesso di quanto si pensi. Sì, perché quella fastidiosa patina che si crea è dovuta all’acqua che arriva in casa. Questa, nella maggior parte dei casi è molto ricca di calcare. Ed è quest’ultimo il maggiore responsabile degli aloni sui bicchieri. E’ lui che non vi permette di avere dei bicchieri brillanti, luccicanti.

Ma noi abbiamo non uno, ma ben due trucchetti che sono davvero formidabili! Il primo ha come protagonista un panno in microfibra. Sì, avete capito benissimo, ma deve essere completamente asciutto. Questo va immesso all’interno della lavastoviglie al termine del ciclo di lavaggio. Ci deve restare per almeno 20 minuti.

In questo modo, tutta l’umidità presente all’interno dell’apparecchio sarà catturata dal panno in questione e le goccioline non cadranno sui bicchieri e non lasceranno aloni. Il secondo trucchetto, invece, riguarda l’acido citrico da usare al posto del brillantante. E’ semplice da recuperare, economico ed un ottimo anticalcare.