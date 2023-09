Intesa Sanpaolo, non prelevi più al Bancomat ma solo qui I Hanno preso una decisione drastica

La situazione è, ormai, nota a tutti, ed è davvero qualcosa di tragico dato che imperversano numerose chiusure di filiali e Bancomat.

E’ un po’ la politica aziendale di tutti gli Istituti Bancari questa che, per avviare una piena transizione digitale e per tagliare i costi di gestione, hanno messo in piedi queste loro politiche aziendali. Ovviamente, il tutto è a discapito dei cittadini, in particolar modo di quanti non riescono a tenere il passo della tecnologia.

Tra le tante banche che stanno operando in questo senso, c’é anche uno dei tre maggiori Istituti di Credito italiani. Stiamo parlando di Intesa Sanpaolo. Diciamo che, in questo caso, la situazione è ben diversa ed anche maggiormente complessa. Come risaputo è dal 2012 che vanno avanti queste chiusure e, fino ad oggi, sono quasi la metà quelli rimasti ancora in uso.

Ogni anno, poi, ne scompaiono tantissimi. Dovete sapere che, ad oggi, sono oltre 5 mila le località italiane e ben 5 milioni gli utenti che sono rimasti orfani di questi presidi territoriali. Insomma, è una vera e propria ecatombe. E la situazione non è assolutamente destinata a migliorare. Anzi, si andrà sempre peggio.

Si sta andando verso l’abbandono del contante. E, per quanto riguarda Intesa Sanpaolo ed i suoi clienti che le hanno affidato i risparmi di una vita, possiamo parlare di una situazione ancora più tragica. Infatti, giungono notizie poco confortanti sui dispositivi ATM sui territori. Vediamo, allora, insieme cosa sta accadendo.

Un duro colpo ai suoi utenti: ormai Intesa Sanpaolo ha deciso

Ebbene sì, l‘Istituto di Credito ha deciso e le filiali fisiche e gli sportelli bancomat subiranno una razionalizzazione ulteriore. Ci saranno, quindi, sempre meno presidi bancari sui territori e il numero di località orfane di questi aumenterà a dismisura, con buona pace di chi ancora resta fedele al contante e ricusa la tecnologia e la modernità.

Di contro, però, la banca numero uno italiana, ha messo su degli importanti investimenti. Sì, perché, dovete sapere, che se da un lato è vero che chiudono filiali e sportelli bancomat, dall’altro lato, invece, Intesa Sanpaolo ha decisamente potenziato tutti quei servizi digitali che andranno a sostituire quelli offerti dalle filiali fisiche.

Inoltre, poi, ha pensato proprio a tutto e tutti. Ha pensato anche a quanti hanno difficoltà a relazionarsi con i nuovi servizi tecnologicamente avanzati. Per loro c’é il servizio Mooney, grazie al quale si potrà procedere al prelievo di denaro contante presso tabacchini, edicole aderenti a questo servizio. Il tetto massimo di prelievo di contante in questi esercizi commerciali è fissato a 250 euro.