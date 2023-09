Ferro da stiro, il trucco dell’alluminio ti fa dimezzare la corrente consumata I Ci guadagni due volte

Il ferro da stiro può essere un valido alleato per risparmiare, specie a fronte di un caro energia che non attenua la sua ‘morsa’.

Il caro energia, nonostante i proclami avversi del governo e dell’Europa, continua a imperversare; le bollette infatti salgono e risalgono sempre più, accompagnate da costi spesso insostenibili. Gioca un ruolo chiave in questo contesto la speculazione compiuta dalle principali compagnie energetiche, libere di agire nel privato con un gioco al rialzo senza alcun limite.

Che cosa succede quando si utilizza la carta da stagnola sul ferro da stiro? Si tratta di un rimedio poco usato, ma dalla grande efficacia. Specie in questi tempi di caro energia e continua ricerca del risparmio, il ferro da stiro dovrebbe essere utilizzato con attenzione, solo quando strettamente necessario.

La carta stagnola va utilizzata tenendo a mente come sia composta di alluminio, un ottimo conduttore di calore. Pertanto, quando si apre una qualsiasi confezione di cibo, è sempre possibile sigillarla utilizzando la carta stagnola bene distesa per ‘chiudere’ l’apertura. Successivamente si passa il ferro da stiro sui lembi per chiuderli ermeticamente. Il cibo si conserverà egregiamente.

Quando invece non si dispone di un forno o un fornello, è naturalmente possibile usare il ferro da stiro per cucinare le cibarie. Occorre però, a questo proposito, porre speciale attenzione a non rimediare cattive scottature; la sicurezza innanzitutto.

Come risparmiare col ferro da stiro? Il ‘magico’ utilizzo della carta stagnola

La procedura prevede di accendere il ferro da stiro e poi capovolgerlo in modo da avere la piastra in posizione verticale. Il ferro da stiro deve essere in una posizione assolutamente ferma; ancoratelo con un oggetto pesante all’uopo, ad esempio un mobiletto, dei libri, degli oggetti che non siano né fragili, né facilmente infiammabili.

Quando il ferro è ormai caldo, lo si riveste con un foglio di alluminio o, in alternativa, gli si avvicina una pentola rivestita di alluminio. Il cibo presente all’interno si riscalderà in breve tempo, con un funzionamento molto simile a un fornello elettrico.

Naturalmente ponete la massima attenzione all’alluminio in questione; non deve bruciare, né la plastica od altri oggetti presenti sciogliersi. Si tratta infatti di un uso assolutamente non ortodosso del ferro da stiro, non esente da rischi. La stessa pentola e/o cibo non deve restare mai a contatto troppo a lungo, né si deve lasciare il ferro incustodito; la peculiare cottura va sorvegliata con grande attenzione, ponendo grande cura che nessuno faccia cadere il ferro bollente per terra o direttamente sul proprio corpo.