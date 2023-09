Contratti luce e gas: in Italia c’è uno stravolgimento mai visto prima I Sta per cambiare tutto

Sta per cambiare tutto per quello che riguarda i contratti di luce e gas, lo stravolgimento più totale e inaspettato.

Quello che gli italiani auspicano è una netta riduzione per la spesa di gas e luce, ma possiamo affermare che questo è possibile solo nel caso in cui si proceda sfruttando le energie rinnovabili. Tra pochi giorni sarà al vaglio del governo una serie di misure per la riduzione della spesa per quello che riguarda l’energia elettrice e il gas.

Numerose sono le novità che il decreto energia introdurrà e a cui probabilmente gli italiani dovranno farci l’abitudine. Uno dei fulcri del decreto è sicuramente lo sfruttamento di energie rinnovabili, in particola si punterà molto sull’energia eolica, andando a pensare allo sviluppo di progetti che riescano a sfruttare al meglio il territorio.

Ma tra gli argomenti più attesi della discussione è impossibile non citare l’introduzione del mercato tutelato. Indispensabile per offrire a coloro che non hanno scelto il loro fornitore nel mercato libero e hanno bisogno di essere traghettati verso la loro decisione.

Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato il decreto che ormai è al vaglio del governo che non deve far altro che approvarlo.

L’Italia punta dritto sull’eolico

C’è una fonte d’energia rinnovabile che in Italia, pur essendoci i presupposto, non viene opportunamente e sufficientemente sfruttata. Si tratta dell’energia eolica, che soprattutto nelle cose marine potrete essere un’ottima alternativa all’energia elettrica.

Il piano offerto dal decreto, è quello di mettersi al fianco delle provincie che sono in grado di sfruttare tale energia e quindi offrire un progetto di implementamento che sia efficace per tutta la nazione e che permetta un notevole risparmio sia in termini economici che quelli di emissioni.

Passaggio al mercato dell’energia libera

Il nuovo decreto è l’ultimo passo per il raggiungimento dell’energia elettrica che viene fornita solo ed esclusivamente dal mercato libero. Gli italiani entro il 10 settembre avrebbero dovuto scegliere il loro fornitore, ma la confusione è ancora molta e proprio per questo motivo ci sono famiglie che ancora non hanno deciso.

Proprio per questo è stato istituito il mercato tutelare, una sorta di traghetto verso la nuova forma di fornitura di energia elettrica. Quindi in maniera automatica le famiglie verranno affidate a un fornitore di zona in grado di praticare il prezzo migliore. Per tutto ciò però è stato attualmente previsto una proroga di 6 mesi.