Bollette luce e gas, non le paghi più: avrai sempre l’energia gratis I C’è la data esatta, la svolta è vicina

Come ben sappiamo tutti, la situazione, in Italia, quando si parla di rincari energetici è davvero molto, ma molto allarmante.

Se ne è parlato anche nei giorni scorsi quando è stata rilasciata una notizia davvero inquietante. Gli utenti, infatti, venivano informati di nuovi aumenti sia per quanto riguarda le bollette del gas, sia per quanto riguarda le bollette della luce. Segnatamente, gli aumenti erano del 3% e del 10%. Nono sono proprio bruscolini, non credete.

Dovete sapere, però, che proprio in queste ore è venuta fuori una data molto, ma molto importante. Entro quest’ultima, infatti, nessuno pagherà più le bollette. Sì, avete capito benissimo. Si avrà, in qualsiasi momento del giorno e della notte, energia da consumare in maniera totalmente gratuita. Si tratta davvero di una notizia bomba.

Ormai, a causa degli aumenti generalizzati che non accennano a frenare, le famiglie italiane hanno serie difficoltà ad andare avanti. Non riescono più a far quadrare i conti e, per sopravvivere, hanno necessità di dare fondo a quelli che sono i risparmi di una vita conservati all’interno dei conti correnti custoditi dai vari istituti di credito.

Per fortuna, è arrivata, come una manna dal cielo, la notizia che tutti stavano aspettando e di cui abbiamo dato un breve cenno in apertura. Si potrà tirare un sospiro di sollievo e le finanze familiari degli italiani ringrazieranno vivamente. Vediamo, allora, di cosa si tratta e, soprattutto, quando si riuscirà ad avere qualcosa del genere.

Mai più bollette, non le pagherete più: la notizia è fantastica.

Vi diciamo subito la data in modo che possiate farvi due conti in tasca. parliamo dell’anno 2030 e la notizia proviene dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Questa Agenzia ha svolto uno studio che riguarda il fabbisogno di energia in Italia e ne ha reso noti i risultati.

Secondo quanto rilevato, infatti, per ottenere l’energia utile a coprire quelli che sono i consumi degli italiani, basterebbe pochissimo. infatti, ci sarebbe bisogno di installare pannelli fotovoltaici solo sul 30% dei tetti delle case presenti in Italia. Sì, perché il nostro paese presenta le condizioni ideali per realizzare un progetto del genere.

Certo, bisogna tenere d’occhio le intemperie, soprattutto la grandine ed il gelo, ma si tratta di qualcosa ampiamente fattibile. Ad oggi, però, si stima che si riuscirà a coprire solo l’11% del fabbisogno totale entro la fatidica data del 2030 e il 40% entro il 2050. Secondo l’Agenzia saranno le Regioni del Nord a trainare questa transizione, mentre quelle del Sud resteranno un po’ indietro. Staremo a vedere cosa accadrà.