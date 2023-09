Bollette luce e gas, una data terrorizza gli italiani: se non fanno nulla per molti è finita

Bollette luce e gas e la data della svolta, gli italiani sono chiamati a prendere una decisione in merito, altrimenti sono guai.

Le bollette del gas e della luce spaventano veramente chiunque. Purtroppo però si rivelano una spesa imprescindibile per gli italiani che non possono fare a meno né dell’uno né dell’altro. Attualmente c’è un pensiero che tormenta la mente di tutti i cittadini che pagano le bollette.

Sta per terminare un’era in quello che possiamo definire il mercato di luce e gas. Entrambe passeranno al mercato libero al 100%, quindi chi ancora non si è affidato ad esso, deve in qualche modo riuscire a modificare questo per evitare di trovarsi senza gas e senza luce.

Un cambiamento radicale per quello che riguarda le spese per l’energia elettrica. Qualcuno afferma che probabilmente sarà un modo per far pagare ancora di più ai cittadini, qualcun altro invece, paventa la possibilità che sia una vera e propria fregatura per il cittadino.

In entrambe i casi, poco ci si può fare, il mercato sta per cambiare e l’italiano medio deve in qualche modo adeguarsi a questo, accettando il cambiamento e facendo di tutto per viverlo nella maniera corretta senza incappare in brutte sorprese.

Mercato libero e mercato tutelato

Per tutti coloro che alla data del 10 gennaio 2024 non avranno ancora scelto il loro fornitore di energia elettrica che fa parte del mercato libero dell’energia, potranno godere del passaggio automatico al Servizio a tutele graduali. Una sorta di percorso transitorio che dovrebbe portare alla scelta del proprio fornitore stabile.

In tale regime ad ogni azienda fornitrice verrà assegnata una un’area territoriale da servire nel miglior modo possibile. Un modo questo, per aiutare i cittadini nel passaggio al mercato libero di cui da molti si parla.

La proroga

Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Picchetto lo aveva già preannunciato, ma ovviamente serviva l’ufficialità per poterne avere la certezza. Il passaggio totale al mercato libero per quello che riguarda luce e gas, ci sarà, su questo non è possibile un passo indietro, ma sembra ci sia stata una proroga.

Essa interessa tutti coloro che vorranno usufruire del Servizio a tutele graduali, per tutti loro, il termine ultimo è stato esteso di ben 6 mesi, periodo durante il quale sarà possibile scegliere quello che è il distributore che sembra offrire la tariffa più vantaggiosa.