Social network, paghi per ogni post che pubblichi: l’ha detto il boss supremo I Lo faranno a brevissimo

I social network mettono in contatto tantissimi utenti in tutto il mondo ed in maniera, come ben sapete, totalmente gratuita.

Ce ne sono davvero tantissimi e c’é l’imbarazzo della scelta. Da Facebook a TikTok, da Twitter X a Instagram sono tutti molto seguiti. Gli utenti hanno i loro account su ogni piattaforma e non perdono nemmeno uno dei contenuti pubblicati da altri utenti. Purtroppo, però, c’é una bruttissima notizia per tutti, ma proprio tutti.

Sì, perché è stato annunciato che i post saranno a pagamento. E no, non parliamo del fatto che, per visionare i contenuti bisogna pagare, abbonandosi, come accade già su altre piattaforme. Li, in quel caso sono i Creator a beneficiare del guadagno e gli utenti pagano per visionare contenuti premium che gli altri non possono vedere.

In questo caso, parliamo del fatto che bisognerà pagare per pubblicare un post. Sì, avete capito benissimo. E’ una notizia alquanto strana, ma sarà così. E c’é da dire, però, che si tratta di un solo Social Network interessato. Oseremmo dire: “per fortuna!“. Purtroppo, però, gli utenti iscritti a questa piattaforma, sono tantissimi.

Per questo motivo ve ne parleremo. Magari avete un account legato al social ed è giusto che sappiate che il numero uno aziendale ha da pochissimo annunciato i post a pagamento. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta. Vi diciamo subito che non si potrà far nulla dato che la decisione è stata presa e non tornerà indietro, come al solito.

Social: addio post gratuiti, ora saranno a pagamento.

E l’annuncio è stato dato in Israele dopo una domanda del presidente israeliano, Netanyahu. Questi aveva chiesto al CEO aziendale il motivo per cui, in piattaforma, non si contrastasse l’odio razziale verso gli Ebrei. La risposta, a sorpresa, completamente spiazzante è stata: “Presto i post potrebbero essere a pagamento“.

Ebbene sì, potremmo dire che ne abbia combinata una delle sue. Ci riferiamo, ovviamente, a Elon Musk, CEO di Twitter X. E’ stato lui a dare l’annuncio della possibilità di dover pagare per la pubblicazione di un singolo post. In pratica, per Musk il problema principale sono i bot e, per tale motivo, vuole immettere l’obbligo di un pagamento.

Sia ben chiaro, però, che al momento, si parla di una forma di pagamento mensile per l’iscrizione in piattaforma. Non sarà un gettone per ogni post pubblicato. Si tratta di una quota di iscrizione da dover versare su base mensile per poter fruire dei servigi della piattaforma, post compresi. E ciò dovrebbe arrivare a brevissimo. Staremo a vedere cosa accadrà.