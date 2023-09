Pagamenti Pos, per un errore del sistema paghi due volte: devi sempre controllare quando succede

Come ben sapete tutti, è da ormai un anno che è entrato in vigore l’obbligo del Pos per i commercianti di tutto il nostro paese.

A giugno scorso, poi, è decaduta l’ultima deroga ed ora anche i tabaccai devono rispettare quest’obbligo. I cittadini italiani ringraziano dato che ora possono scegliere se pagare o meno con i contanti. Non potranno più vedere negato il pagamento con Pos con scuse astruse dato che sono previste anche delle sanzioni.

Sì, perché se si rifiuta il pagamento si incorre in una sanzione in cui la quota fissa raggiunge i 30 euro a cui si va ad aggiungere il 4% dell’importo della transazione. Purtroppo, però, ci sono dei problemi. Molti cittadini, infatti, si sono ritrovati con un doppio pagamento per un solo acquisto effettuato. E, quindi, quando hanno consultato il proprio saldo si son ritrovati con soldi in meno sui conti correnti.

Ed è una vera e propria tragedia questa, dato che si sta vivendo una crisi senza precedenti ed anche un solo euro risparmiato può far respirare le finanze familiari compromesse da aumenti spropositati. Per non parlare, poi, dell’inflazione che contribuisce, insieme ai continui prelievi di denaro contante, a depauperare i risparmi di una vita intera.

Fatta questa precisazione, torniamo a quello che è l’argomento principe, ovvero il problema che stanno riscontrando gli utenti proprio in queste ultime settimane. E’ qualcosa di increscioso purtroppo e, al momento, la soluzione può essere soltanto una. Vediamo, però, innanzitutto cosa sta accadendo e, poi, come risolvere il problema.

Italiani disperati: il sistema sbaglia e loro pagano più volte.

Ebbene sì, questo può essere il succo del discorso. Ed ancora una volta, a farne le spese sono i cittadini. Ma cosa sta accadendo? Nulla di più semplice, ma allo stesso tempo inquietante. In pratica, ci si reca all’interno di un negozio per effettuare un acquisto o una commissione. Al momento del pagamento si chiede di pagare con carta.

All’atto della transazione, però, avviene l’impensabile. Il cliente passa la carta per eseguire la transazione, ma il Pos segnale un problema. Il sistema di pagamento è lento e indica che il pagamento non è andato a buon fine. Così il commerciante dice al cliente che bisogna effettuare nuovamente la procedura e, quindi, passare di nuovo la carta.

Così la appoggia sul Pos e la transazione, la seconda volta, viene eseguita. Purtroppo, però, a molti sta capitando di effettuare ben due pagamenti per lo stesso acquisto senza che il primo venga rimborsato. Noi vi invitiamo a stare molto, ma molto attenti. Sinceratevi in partenza del corretto funzionamento del dispositivo in possesso dell’esercente per non incappare anche voi in questo problema.