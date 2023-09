Patrimoniale sui conti correnti: l’incubo diventa realtà I Ti strappi i capelli quando scopri quanti soldi perderai

Gli italiani sono sull’orlo di una crisi di nervi a causa della crisi economica che stanno vivendo sin dall’inizio della pandemia di Covid.

E’ aumentato tutto. Beni e servizi hanno subito forti rincari e quando si pensava si potesse uscire dal tunnel, ecco che è arrivata la guerra a peggiorare le cose. Parliamo del conflitto che è ancora in essere tra Russia ed Ucraina che ha fatto sì che incombesse sulle teste di milioni di cittadini una vera e propria crisi energetica.

Ad oggi si sono registrati aumenti su aumenti sul prezzo dei carburanti che hanno sforato la cifra simbolo di 2 euro al litro. Inoltre, sono stati annunciati nuovi aumenti sulle bollette, sia quelle della fornitura di gas sia quelle della fornitura dell’energia elettrica. Insomma, alle porte della stagione fredda, si sta vivendo una nuova ondata di aumenti.

I cittadini non riescono più ad arrivare alla fine del mese con i propri guadagni e sono costretti a dover dar fondo a quelli che sono i risparmi affidati ai conti correnti accesi presso i vari Istituti di Credito. E propri questi ultimi, sono al centro dell’attenzione di tutti, dato che incombe lo spettro di una nuova patrimoniale!

In realtà, non si può parlare affatto di uno spettro. Ad oggi si ha la certezza di questo prelievo forzoso. E, badate bene, non sarà come quello del 1992 ad opera del Governo Amato. Come ben sapete, la patrimoniale del secolo scorso avvenne in una torrida giornata di luglio. Ma quello che si prospetta ora è un ottobre rosso ed un inverno infuocato.

Ecco la patrimoniale sui conti correnti: sarà una batosta!

Quella di cui abbiamo dato cenno poc’anzi, fu una patrimoniale che previde un prelievo forzoso sui conti correnti dello 0,6% una tantum. In pratica, gli italiani si svegliarono con un po’ di soldi in meno sui propri conti. Poi, non accadde più nulla. In quel modo, però, il Governo riuscì a risanare i conti dello Stato ed anche i debiti.

La situazione, adesso, è più problematica di allora. E, per mettere su una patrimoniale del genere, occorrerebbe un prelievo forzoso del 10%. Sarebbe una mazzata tra capo e collo. Ma non bisogna cantare vittoria. Sì, perché il prelievo forzoso è già iniziato e non è una tantum. Pensate che tutti i conti correnti stanno perdendo lo 0,56% su base mensile.

Ogni mese gli italiani perdono questa percentuale di denaro. E ciò è dovuto al forte tasso di inflazione presente nel nostro paese. Le previsioni non sono affatto rosee e, per questo motivo, si preannuncia un inverno bollente sotto questo aspetto. E non è detto che il prelievo mensile passi dallo 0,56% ad una percentuale ancora maggiore.