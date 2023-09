Contatore acqua, il trucco per smettere di pagarla I Nei condomini non li scoprono mai

Non esistono soltanto le bollette relative ai consumi di gas o di energia elettrica, bensì, ce n’é un’altra molto spesso dimenticata.

Ebbene sì, c’é anche la fatturazione relativa al consumo idrico in casa che va ad incidere sull’economia familiare. Certo, in alcune località ha un peso minimo. Ma ci sono alcune famiglie che sono veramente disperate, poiché le società che erogano questo servizio applicano dei costi davvero esagerati. E per un bene primario come l’acqua, poi.

Ed alcuni cittadini si arrangiano alla meglio. Mettono in piedi dei trucchetti, degli escamotage, un po’ come accade con i consumi di gas e luce. Insomma, vanno alla ricerca di un modo per ottenere un po’ di risparmio che consente di far rifiatare le finanze familiari. Sì, perché, ormai, non si riesce ad arrivare più alla fine del mese.

Le spese sono aumentate a dismisura, ma gli stipendi sono rimasti gli stessi. E, quindi, si ha necessità di dar fondo a quelli che sono i propri risparmi depositati sui conti correnti. Insomma, c’é davvero difficoltà ad andare avanti. Per quanto riguarda le bollette energetica, ci sono dei trucchetti, legali ed illegali, che consentono di risparmiare e, in alcuni casi, quelli illegali, anche di non pagare proprio nulla.

Ma per quanto riguarda le bollette per la fornitura idrica? Come si può risparmiare? Dovete sapere che tutto parte dal contatore. E’ un trucchetto che consente a chi lo mette in pratica, di non pagare neanche un centesimo per i suoi consumi di acqua nell’abitazione. C’é bisogno, però, di vivere in un condominio! Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta.

Con il trucco del contatore dell’acqua non pagherete mai più nessuna bolletta!

Sì, è proprio così! Però, dovrete fare attenzione. E’ difficile che vi becchino, ma se dovesse accadere si aprirebbero scenari a dir poco raccapriccianti. Dovete sapere, infatti, che si tratta di un vero e proprio reato, così come accade con i contatori di gas e luce. Detto ciò, fatta questa premessa, vediamo cosa stanno facendo parecchi cittadini esasperati!

Molti stanno allacciandosi al contatore del vicino di casa. In questo modo, il povero cittadino ignaro pagherà i suoi consumi ed anche quelli della famiglia che vive accanto. Altri, però, stanno praticamente allacciandosi alla rete idrica del condominio in cui vivono. In questo modo, sottraggono acqua agli altri condomini e loro non pagano neanche un centesimo.

In entrambi i casi, vengono, praticamente, installati nuovi tubi che consentono di bypassare il contatore familiare. Ovviamente, questi tubi portano l’acqua all’interno dell’abitazione senza che questa venga registrata dal contatore. Quest’ultimo non gira ed i consumi saranno praticamente pari a zero ogni mese. Attenzione, perché si tratta, come già accennato di reati punibili con una pena fino a sei di reclusione.