Televisore, non usare mai più il telecomando: non lo sai ma consumi di più in bolletta

In questo periodo bisogna tenere d’occhio qualsiasi dispositivi che possa consumare energia in ogni momento della giornata.

E non parliamo soltanto dei grandi elettrodomestici come il forno elettrico o la lavatrice, ad esempio. Tutti gli apparecchi presenti in casa hanno un consumo energetico che va a pesare sulle fatturazioni dell’energia elettrica. E, quindi, incidono non poco su quella che è l’economia familiare. Così è anche nel caso dei televisori.

E bisogna anche stare attenti a quello che è il telecomando utilizzato per questi dispositivi. Sì, perché dovete sapere che sarebbe meglio, addirittura, evitare il suo utilizzo. Per capire meglio, bisogna andare per gradi. Come, ormai, risaputo, questa crisi dura dai tempi della pandemia di Covid ed è stata rinvigorita dal conflitto tra Russia ed Ucraina.

Sì, perché quest’ultimo ha scatenato una profonda crisi energetica globale che ha fatto lievitare i prezzi della materia energia. Le bollette di gas e luce hanno subito un’impennata tremenda tale da gettare nello sconforto più totale tutti i cittadini. Ecco perché si sono messi in atto degli escamotage per far sì che non ci fosse un consumo enorme di energia da parte dei dispositivi presenti in casa.

Ciò è accaduto soprattutto in inverno quando si ha maggior bisogno sia di energia elettrica per illuminare casa nelle giornate buie, sia di maggior gas per poter riscaldare tutti gli ambienti dell’abitazione. Ecco perché per poter risparmiare ulteriormente, c’é bisogno di attenzionare anche i televisori ed il loro telecomando.

Abbandonare il telecomando del televisore vi consentirà di risparmiare!

Ebbene sì, il telecomando è quell’oggetto capace di farvi pagare molto di più in bolletta. Bisogna assolutamente dirgli addio. Diciamo che tutti i televisori hanno un proprio consumo e questo viene indicato in etichetta. Come ben sapete c’è la classificazione energetica ad informarvi di ciò. Più questa è alta, più i consumi diminuiscono.

Sono indicati i consumi per 1000 ore di visione dell’apparecchio in SDR e, ultimamente, anche quelli in HDR. Ovviamente, questi ultimi sono maggiori. E l’energia occorrente per far sì che i televisori funzionino varia anche in base alla tecnologia utilizzata ed alle dimensioni. Ma c’é qualcosa che fa aumentare ancora di più la bolletta.

Avete presente quel pallino rosso sotto lo schermo? Ecco, anch’esso ha un consumo che si traduce in costi da pagare. Quando parliamo di nuovi televisori, il suo consumo di limita all’incirca a due euro all’anno. Discorso diverso, però, è quello di un apparecchio un po’ più vecchiotto. Sì, perché lasciarlo in stand by vi costerà quasi 15 euro all’anno. Per tale motivo, quando dovrete spegnere il vostro dispositivo, non utilizzate il telecomando. Bensì, collegatelo ad una multipresa con interruttore in modo che si spenga totalmente.