Cuffiette Wireless, occhio quando le pulisci: si danneggiano I Devi buttarle se non fai sempre così

Tra i tanti dispositivi che vengono utilizzati dagli utenti in tutto il mondo, un posto d’onore lo ricoprono le cuffiette wireless.

Sono quei dispositivi piccoli, indossabili, ma che hanno una grandissima utilità. Vengono utilizzate in maniera massiva, per ascoltare musica sia durante le passeggiate solitarie all’aperto, sia durante i viaggi all’interno dei mezzi pubblici. Ma sono, ovviamente, utilizzate, anche per effettuare chiamate, videochiamate ed ascoltare messaggi.

Purtroppo, però, così come capita spesso con altri dispositivi, si pensa pochissimo alla loro pulizia che pure è davvero fondamentale. E quando si provvede a pulirle, lo si fa male. Si utilizzano metodi errati. E noi vogliamo parlarvi proprio di questi e, ovviamente, vi diremo come fare per pulirle al meglio senza danneggiarle in maniera definitiva.

Innanzitutto, vi diciamo che non bisogna mai lavarle. O meglio, non dovete assolutamente metterle sotto l’acqua che scorre o immergerle in un contenitore pieno di acqua. Sono impermeabili, ma si rovinano. Attenzione anche all’acqua vicino alle porte di ricarica. Mai e poi mai, dovrete, poi, utilizzare strumenti ad aria compressa per eliminare polveri e granelli di residui di sporco.

Banditi anche gli oggetti appuntiti e l’alcol. Insomma, bisogna stare abbastanza attenti dato che sono dispositivi molto, ma molto delicati. Vediamo, allora, insieme, come poterli pulire al meglio senza danneggiarli al punto da doverli, finanche, sostituire. Leggete tutto fino in fondo e prendete appunti. Ci ringrazierete tantissimo.

Cuffiette wireless: ecco come pulirle al meglio senza romperle.

Ebbene sì, ci sono dei metodi infallibili grazie ai quali non correrete il rischio di compromettere lo stato di salute e la funzionalità di questi dispositivi. Innanzitutto, vi diciamo subito che, per pulirle bene, basta un panno in microfibra. Questo deve essere inumidito con acqua e un po’ di sapone. Badate bene che non serve bagnarlo tantissimo.

Passiamo, ora, ai gommini e alle parti più interne. Per pulire questi, infatti, bisognerà prima rimuoverli e, poi, passare il panno in microfibra inumidito. Invece, per pulire le parti più interne, serve un Cotton fioc inumidito. Bisognerà, poi, aspettare che si asciughi il tutto per montare di nuovo i gommini e poter fruire nuovamente di questi dispositivi.

Menzione a parte, per la sua facilità, necessità la fase di pulizia della custodia di questi dispositivi. Si, perché per l’esterno occorre il panno in microfibra di cui abbiamo parlato ampiamente. Per la parte interne serve un cotton fioc inumidito, mentre per il connettore utilizzato per ricaricare il vostro device, ne basterà uno asciutto!