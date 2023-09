Bollette, occhio al particolare: se leggi così hanno sbagliato I Non devi pagare

Le bollette, ormai, per i cittadini italiani sono diventate una vera e propria mazzata tra capo e collo a causa dei costi vertiginosi.

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che sono davvero esasperati. E, purtroppo, c’é da dire che le notizie arrivate in questi ultimi giorni non sono affatto positive, dato che sono in arrivo nuovi aumenti. Parliamo del 3% per le bollette del gas e del 10% per le bollette dell’energia elettrica. Insomma, ci sarà una nuova batosta.

Ed ora, bisogna stare attenti anche a ciò che arriva. Sì, perché ci sono degli errori all’interno delle fatturazioni che potrete evitare di pagare. Sì, avete capito benissimo. Certo, non capita sempre, ma è una pratica che sta prendendo piede. Ed i cittadini ignari effettuano i pagamenti per le loro utenze. Noi vi diciamo di stare molto attenti.

Vi ritroverete a pagare per qualcosa che non avete affatto utilizzato; pagherete per consumi energetici mai effettuati. E se non ve ne accorgete nessuno vi rimborserà. Sì, avete capito benissimo. Non avrete nessun rimborso. Ed alcuni cittadini si sono ritrovati a pagare molto, ma molto di più durante quest’anno.

Il nostro consiglio è quello di prestare la massima attenzione quando si ricevono queste bollette perché nascondono al loro interno anche dei particolari che dovrebbero farvi scattare l’allarme ed iniziare ad indagare se quelli sono effettivamente i consumi reali. Ma vediamo, insieme, di quale pratica si tratta e, soprattutto, come difendersi.

Bollette: se c’é questo non pagatele mai!

Ebbene sì, molto spesso, anche quando un utente non se lo aspetta, ovvero fuori dal periodo di fatturazione, arrivano comunque delle bollette per le utenze di gas ed energia elettrica. E, queste, arrivano via mail o via sms. E sono queste le fatturazioni che possono essere ignorate, non pagate dagli utenti, ovviamente in maniera legale.

Non vi diremmo mai di metter su dei comportamenti scorretti, che vanno contro le normative vigenti. Non faremmo mai una cosa del genere, né, tantomeno, vi diremmo di metter su dei trucchetti illegali per risparmiare. Ma di che bollette si tratta? Ebbene, dovete sapere che sono delle vere e proprie truffe. Sì, avete capito benissimo. Arrivano via mail o via sms ed invitano a cliccare un link. E di solito riguardano bollette vecchie non pagate.

Una volta cliccato il link, si viene indirizzati ad un sito in cui bisogna inserire i propri dati per procedere al pagamento. Ed ecco la chiusura del raggiro. I dati inseriti verranno utilizzati per rubare soldi dai conti correnti, ma potranno essere anche rivenduti ad altri malintenzionati. Insomma, bisogna stare attenti e non fornire mai alcun dato, poiché i provider non invieranno nulla con queste modalità. Fate attenzione o vi ritroverete senza soldi!