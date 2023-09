Bancomat, italiani in rivolta: è successo di nuovo I Non trovi più uno sportello

In questo periodo non particolarmente bello, non si finisce mai di ricevere brutte notizie ed i cittadini italiani sono esasperati.

Oltre la crisi economica e sociale che sta attanagliando le famiglie da diverso tempo, ormai, c’é qualcos’altro che preoccupa un poco tutti. Ed anche questa problematica dura da tantissimo tempo. Pensate che l’inizio si è avuto nel lontano 2012. Parliamo della chiusura delle filiali fisiche e degli sportelli Bancomat sul territorio.

Da quell’anno ad oggi ne sono spariti davvero tantissimi. E sono molti gli italiani che, nel loro luogo di residenza, ne sono rimasti praticamente orfani. In totale sono quasi 5 mila le località prive di riferimenti bancari sui loro territori, mentre sono oltre 5 milioni i cittadini italiani che stanno vivendo dei disaggi assurdi.

Pensate che sono costretti a dover migrare verso località relativamente vicine per poter permettersi di prelevare del denaro contante che serve a sopperire ai problemi creati dalla crisi di questi ultimi tre anni. Sì, perché non si riesce ad arrivare più alla fine del mese, nonostante gli aiuti stanziati sia dal Governo precedente che da quello attuale.

Certo, potreste dire che, orami, le Banche hanno messo su tutta una serie di servizi digitali, volti a migliorare la qualità delle operazioni da svolgere. Ma anche che si possono effettuare pagamenti con carte che saranno accettati da tutti dato che c’è l‘obbligo del Pos per i contanti. Purtroppo, però, c’é ancora chi ha difficoltà a sposare la tecnologia e vuol sentire tra le mani le banconote. E per questi le notizie sono poco confortanti.

Non si troverà più un solo sportello Bancomat: gli italiani sono esasperati.

E no, non parliamo solo di Santander che chiuderà tutte le filiali e gli sportelli sul territorio. Certo, anche queste chiusure avranno delle conseguenze devastanti, soprattutto per i clienti di questo Istituto di Credito. Pensate che chiuderanno tutte, 21 su 21. E non c’é alcun modo perché l’azienda possa tornare indietro sui suoi passi.

Purtroppo, però, non è la sola Banca che sta seguendo questa strada. E’, ormai, noto che tutti gli istituti bancari hanno messo in atto una vera e propria politica aziendale volta a realizzare quella che viene chiamata una vera e propria rivoluzione digitale. Con buona pace di chi ricusa la modernità e vorrebbe ancora poter prelevare i propri risparmi.

Purtroppo, per questi utenti, saranno davvero tempi durissimi. Manca davvero pochissimo a quella che sarà una vera e propria tragedia. Stiamo parlando della sparizione completa dei loro presidi bancari territoriali. Le previsioni parlano chiaro. Entro il prossimo anno bisognerà dire addio a filiali fisiche e sportelli bancomat.