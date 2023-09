WhatsApp, preparati a sborsare i soldi: non te lo fanno usare più I Paghi come ai tempi degli sms

Con Whatsapp stiamo per tornare ai vecchi tempi degli SMS, ecco per cosa si dovrà pagare e non ripotrà più utilizzare gratuitamente.

Whatsapp è sicuramente una delle app più amate da tutti gli utenti smartphone. Che si tratti di tecnologia Android o Apple poco importa, quello che realmente conta è che Whatsapp da quel lontano 2009 ne ha fatta di strada divenendo in assoluto, una della applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate in tutto il mondo.

In fondo potrete darci conferma che ormai la utilizziamo veramente per tutto e questo è reso possibile anche grazie a una serie di funzionalità che sono intrinseche dell’applicazione. Un esempio? I tanto odiati, ma anche estremamente utili gruppi Whatsapp che permettono di rimanere in contatto con più persone contemporaneamente.

Come se questo non fosse stato sufficiente gli sviluppatori di questa app hanno pensato bene di implementare anche le videochiamate e i messaggi vocali. Insomma qualsiasi forma si voglia utilizzare per restare in contatto con parenti, amici e colleghi Whatsapp la mette a disposizione.

Ma, come sempre, c’è un ma. Sono anni che si vocifera di un netto cambiamento di questa applicazione e chissà che questa non sia la volta buona e che non ci mettano Whatsapp a pagamento.

Si dovrà pagare

C’è stato un periodo in cui, le voci su un Whatsapp a pagamento si susseguivano in maniera continua e costante. Poi sembrava esserci calmate, ma negli ultimi mesi, eccole tornare. Qualche giorno fa si parlava del bisogno di pagare per utilizzare la versione business dell’app.

Ma adesso invece, si parla di un possibile abbonamento da pagare per tutti. Anzi in realtà non proprio da tutti perché come sempre, ci sarà anche un modo per non pagare, ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e a cosa ci riferiamo.

Whatsapp a pagamento, ora è una realtà

Se non lo credevi possibile, sappi che con ogni probabilità Whatsapp diventerà a pagamento, anche se sarà possibile decidere. I rumors che sono trapelati dalle sedi dei sviluppatori è che per aumentare gli introiti si starebbe decidendo di inserire le pubblicità nella schermata di Whatsapp. Ma ad averle sarebbe solo la versione gratuita.

Infatti secondo gli esperti oltre alla versione gratuita con gli sponsor ce ne sarebbe un’altra che a seguito del pagamento di un abbonamento mensile permetterebbe di continuare ad utilizzare l’app senza pubblicità. Voci che al momento non sono state nè smentite nè confermate.