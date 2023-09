Condizionatori, nuovo obbligo europeo: vanno sostituiti per forza I Una mazzata sulla testa delle famiglie italiane

La nuova regola imposta dall’Unione Europea impone la sostituzione dei condizionatori, ecco le novità in merito.

L’obiettivo di un mondo Green è quello a cui l’Unione Europea e il mondo intero sta lavorando, per poter garantire a tutti i cittadini del mondo una qualità della vita migliore, grazie a un’aria meno inquinata. Non sono pochi gli interventi che sono stati previsti in tal senso.

Innanzitutto entro il 2035 è prevista la dismissione della produzione di veicoli alimentati con carburante diesel, a favore di quelli elettrici e ibridi. Inoltre sembra che in un futuro molto vicino, sulle autostrade nei prezzi dei centri abitati ci sarà un netto abbassamento del limite di velocità.

Per le case sono stati previsti bonus spettanti a tutti coloro che provvederanno a una ristrutturazione immobiliare, per l’efficentamento dell’abitazione. Quindi via libera a pannelli solari, sistemi che sfruttano fonti energetiche rinnovabili, ma anche caldaie a condensazione, piani a induzione e molto altro ancora.

Adesso i nuovi regolamenti toccheranno i condizionatori. In passato, per chi non lo ricordasse, in merito ai condizionatori era stato imposto un limite massimo e minimo di temperatura per limitare l’inquinamento. Questo però, non è più sufficiente.

Le nuove regole per i condizionatori

Sembra proprio che le nuove regole in merito ai condizionatori obbligheranno le famiglia a procedere con la sostituzione dei vecchi apparecchi. Come tutti ben sanno i condizionatori inquina perché producono F-gas, un elemento che mette in serio pericolo il benessere dell’aria che respiriamo.

Per evitare questo inquinamento massivo si sta pensando di mettere in commercio dei condizionatori con nuova tecnologia non inquinante e fino a qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che le famiglie saranno obbligati ad acquistarli. Una sposa imprevista che peserà sul budget familiare.

La regola

In realtà la regola che verrà introdotta e che sottolineiamo che ancora non c’è, impone il divieto assoluto per i tecnici di prestare assistenza e di procedere con la manutenzione di tutti gli apparecchi che contengono gas fluorescenti che sono responsabili dell’emissione di gas colpevoli dell’effetto serra.

Un divieto assoluto che nel caso di rottura di un apparecchio con vecchia tecnologia, imporrà la sua sostituzione, essendo impossibile la sua riparazione. Una spesa di gran lunga maggiore rispetto all’intervento del tecnico, ma purtroppo indispensabile. Ribadiamo che attualmente questa è solo un’idea, non una legge proposta ed entrata in vigore.