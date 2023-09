Contatore, il trucco dei furbetti per far pagare la bolletta ai vicini I Controlla se i fili sono stati spostati

Qualche furbetto utilizza questo trucchetto per far pagare la bolletta ai suoi vicini. Controlla il tuo contatore e i suoi fili.

Fatta la legge scoperto l’inganno e ci sono soggetti che sanno benissimo quanto questo sia vero e soprattutto sanno come sfruttare le occasioni, anche se illeciti a loro favore. Un lampante esempio di tutto questo ce lo offrono i furbetti che decidono di allacciarsi al contatore altrui.

Sappiamo tutti benissimo quanto la spesa per l’energia elettrica sia influente sul conto mensile di ogni famiglia. Inoltre sappiamo anche che la bolletta è in continuo aumento per via della costante inflazione per quello che riguarda il costo dell’energia, ma questo non autorizza nessuno a comportarsi da furbetti.

Purtroppo il furto dell’energia elettrica è un vero e proprio classico che si ripete di tanto in tanto. Anzi, secondo le stime attuali, questo è uno dei reati in maggiore crescita negli ultimi anni. La giustificazione di chi commette tale reato? Che non avevano la possibilità economica di pagare la bolletta.

Pur potendo umanamente comprendere la situazione, questo non autorizza a commettere quello che è un vero e proprio reato. Ma come è possibile capire se si è o meno vittime di un furto di energia elettrica?

Un vero e proprio reato

Se si nota un curioso aumento nei consumi dell’energia elettrica, forse è il momento di controllare, se per caso non si abbia un vicino un po’ furbetto. Ribadiamo che allacciarsi abusivamente al contatore dell’energia elettrica è un reato e non deve essere fatto. L’accusa è quella di furto aggravato con mezzo fraudolento. Un reato che viene punito con ammenda fino a 1500 euro, oltre alla reclusione da 2 a 6 anni.

Essendo furto aggravato, il reato può essere perseguito d’ufficio, quindi, in altre parole, la denuncia può essere avanzata da chiunque, anche dal tecnico chiamato nel caso in cui si segnalino delle problematiche.

Come avviene la manomissione

Per chi non fosse a conoscenza delle modalità con cui i contatori possono essere manomessi, è importante sapere che esistono diverse modalità con cui questo si può verificare. Una delle metodologie più comuni si verifica con lo spostamento dei cavi da un contatore all’altro, allacciandosi o direttamente alla società erogatrice, ovvero al cavo di alimentazione del vicino. Qualcuno invece procede con l’allacciamento abusivo di un’utenza distaccata. Se poi si hanno competenze informatiche generali si può agire da veri e propri hacker andando a modificare i software manomettendo il misuratore digitale.

Qualunque sia la modalità scelta dal furbetto di turno, l’unico modo che si ha per accorgersene è controllare costantemente il proprio consumo. Se si nota un aumento quasi inspiegabile è quasi ovvio che c’è qualcosa di anomalo. Meglio controllare.