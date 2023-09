Ok Google, la funzione segreta che nessuno conosce I Pazzesco cosa riesci a fare

Ok Google è il comando vocale più utilizzato dagli utenti, ma ecco la funzione segreta che in pochissimi conoscono.

Negli ultimi anni gli assistenti vocali si sono presi un notevole spazio per quello che riguarda la gestione della propria quotidianità. Un modo per rendere alcune azioni estremamente semplici e veloci, possibili da eseguire anche nel caso in cui si abbia le mani occupate.

I comandi vocali grazie anche all’attuale tecnologia possono essere utilizzati veramente per qualsiasi cosa, dall’accedente le luce, all’apertura delle tende, fino alle semplici ricerche per la musica che si preferisce. Superata la vecchia Alexa, sembra che tra i comandi vocali più utilizzati ci sono quelli di Google.

Ovviamente nella maggior parte dei casi i servizi di Big G vengono utilizzati per sfruttare le funzionalità del proprio dispositivo mobile in maniera molto semplice, solo con la propria voce è possibile impartire al proprio telefono alcuni comandi ed utilizzarlo.

Una modalità estremamente pratica che aiuta ognuno di noi, soprattutto in alcuni frangenti della giornata, come quando si sta guidando, si stanno lavando i piatti, si sta cucinando, ma anche mentre si sta facendo la doccia. I comandi vocali di Google sono tra i più utilizzati in assoluto, anche considerando il gran numero di dispositivi Android presenti in circolazione, anche se ovviamente non sono gli unici.

Ok Google, ecco cosa può fare

In molti non lo sanno, ma semplicemente con i propri comandi vocali è possibile utilizzare molte più funzionalità del proprio smartphone, di quello che si possa pensare. In effetti Google ha sviluppato, aggiornamento dopo aggiornamento delle funzionalità che solo i più attenti sono in grado di comprendere quanto siano utili.

Basta registrare la propria voce sul proprio dispositivo, pronunciare Ok Google e il comunando che si vuole impartire, per riuscire a svolgere determinate azioni. Siamo certi che quando le conoscerai, le utilizzerai sempre.

Cosa può fare Ok Google?

Con i comandi vocali Google non solo è possibile procedere a delle ricerche sul web, ma è anche possibile, ad esempio, inviare un messaggio WhatsApp a un nostro contatto, sarà sufficiente pronunciare “Ok Google, invia un messaggio su WhatsApp a X” e digitare anche il messaggio.

È anche possibile, utilizzando la stessa formula, controllare la viabilità in una zona della città, ovvero controllare gli orari di apertura di un ristorante. Infine grazie ai comandi vocali è possibile aprire delle applicazioni, pronunciano “Ok Google, apri Facebook“.