Caldaia, c’è un codice numerico nascosto che ti riduce i consumi I Lo sanno solo i caldaisti

La crisi economica, sociale ed energetica che attanaglia i cittadini italiani, non ha alcuna intenzione di terminare il suo tragico lavoro.

Sì, perché le previsioni per la fine di quest’anno sono davvero nerissime. La crisi non accenna a finire e si prevede che il tasso di inflazione torni nuovamente a salire. Come se non bastasse, anche i carburanti hanno visto lievitare i loro prezzi ed ora si attestano oltre i 2 euro al litro. Ora, poi, ci stiamo avvicinando all’inverno.

Sì, avete ragione, c’è ancora uno spezzone d’estate che sta regalando delle belle giornate, ma bisogna prepararsi alla prossima stagione fredda. Sì, perché, come avete potuto già sentire o leggere, i prezzi delle bollette energetiche aumenteranno nuovamente. E in inverno c’è bisogno di maggiore luce artificiale e dei riscaldamenti.

A preoccupare tutti è lo strumento principe che offre tepore in casa. Stiamo parlando dei termosifoni. Ed ovviamente, non si può fare riferimento a quel dispositivo che consente ai termosifoni di riscaldare gli ambienti dell’abitazione: la caldaia. E’ lei che riscalda l’acqua che passa attraverso di loro e per farlo utilizza e consuma il gas.

E ne fa un utilizzo smodato. E’ un apparecchio energivoro ed il suo peso sulle bollette del gas si fa sentire davvero tantissimo. Ma, attenzione, perché c’è qualcosa di segreto che può fare al caso vostro. Ovvero, vi può consentire di ottenere una buona dose di risparmio. Si tratta di codice conosciuto soltanto dai tecnici.

Caldaia e consumi: risparmio assicurato con questo codice numerico.

Ebbene sì, molto spesso non si fa caso, quando si utilizza la caldaia a ciò che consuma. Si pagano solo le conseguenze postume, ovvero in bolletta. E, molto spesso, questo sono letteralmente da capogiro. per questo motivo, i tecnici esperti, i caldaisti, hanno voluto svelare un vero e proprio segreto custodito da questo dispositivo, peraltro indispensabile.

In pratica, si tratta di un codice. Ed è visibile solo se ci si avvicina a questo dispositivo. Si tratta di una “c”, si avete capito benissimo. Una lettera che, per certi aspetti può risultare insignificante, ma che risulta avere un peso davvero enorme. Sì, perché ha un significato ben preciso. Ciò vuol dire che la caldaia consuma energia anche senza utilizzarla.

Il motivo è molto semplice. Continuerà a riscaldare l’acqua anche quando non ci sono termosifoni accesi o non aprite i rubinetti per usufruire dell’acqua calda. per questo motivo, abbassate la leva dove trovare il simbolo del rubinetto sulla caldaia e, poi, rimettetela al suo posto. Noterete un grande risparmio. Purtroppo, però, è un trucchetto che non si può mettere in pratica con tutti i tipi di caldaia.