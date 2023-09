Bancomat e carte, non prelevi e non paghi in questi giorni I Disagi in tutta Italia resti senza soldi

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per i tanti risparmiatori che sono in possesso di carte bancomat e sono soliti prelevare agli ATM.

E no, non parliamo di chiusure degli sportelli Bancomat. Questa, ormai, è una storia ampiamente risaputa. Ed i disagi per i risparmiatori sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di un altro inconveniente che renderà difficile prelevare in tutta Italia. Non bastava Poste Italiane che ha deciso la chiusura dei suoi sportelli Postamat alla fine dell’orario lavorativo delle filiali.

Come ben sapete, ci sono tantissimi utenti che stanno affrontando questi problemi. In pratica, di notte e durante i weekend gli ATM di Poste non saranno utilizzabili. Certo, questa storia non riguarda tutti gli sportelli, ma solo quelli di vecchia generazione che sono più vulnerabili e facilmente attaccabili dai tanti malintenzionati in giro.

Ora, però, arriva una notizia tristissima per altri risparmiatori. Ebbene sì, ci saranno giorni in cui non potranno prelevare il denaro occorrente per effettuare le proprie commissioni ed i propri pagamenti. E non riguarderà solo una parte di cittadini. Il problema riguarderà tutta la nostra amata penisola e si rimarrà praticamente senza un centesimo in tasca.

Non bastava la crisi, non bastava l’inflazione e la rivoluzione digitale. Ecco che arriva un altro problema a gravare sulle spalle di numerosissimi risparmiatori. Vediamo, allora, insieme, cosa sta accadendo e, soprattutto, di quale Banca si tratta. Già, perché uno dei maggiori Istituti di Credito italiani ha avvisato i suoi clienti di questo spiacevole problema.

In questi giorni nessuno potrà più prelevare!

L’avviso è arrivato come un fulmine a ciel sereno agli indirizzi mail dei clienti di Unicredit. E questi hanno provato sentimenti davvero contrastanti. Si è andati dall’incredulità iniziali sino alla rabbia che col tempo ha preso il sopravvento. Sì, perché l’avviso riporta l’impossibilità per questi ultimi di poter prelevare denaro contante.

Il messaggio inizia così: “La qualità del servizio ai nostri clienti è per noi un obiettivo di primaria importanza“. Continua poi col sostenere che ci sarà una temporanea impossibilità al prelievo di contante presso gli ATM della banca a causa di interventi di manutenzione programmata. E il disservizio non interesserà solo i Bancomat.

Ma avrà come protagoniste anche le carte di credito e di debito e quelle prepagate. Insomma, non si potrà prelevare né, tantomeno, pagare con le proprie carte in possesso. Non si potrà fare proprio nulla. Per fortuna, il range di tempo in cui sarà tutto bloccato è abbastanza limitato. Infatti, il disservizio inizierà alle ore 2.00 del 17 settembre e terminerà alle ore 3.00 dello stesso giorno. Bisognerà pazientare soltanto un’ora e, per giunta, di notte.