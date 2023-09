Stillicidio Bancomat, ogni giorno scompare una filiale: per andare a prelevare nel 2024 dovrai fare chilometri

E’ una situazione risaputa ed alquanto tragica quella che riguarda le filiali fisiche presenti sul territorio e gli sportelli Bancomat.

Come ben sapete, infatti, sono numerose le località rimaste orfane di presidi sui loro territori e, di conseguenza, sono oltre 5 milioni gli italiani che sono costretti a muoversi in auto pur di poter procedere ad un prelievo di denaro contante. E’ una vera e propria rivoluzione digitale dei servizi bancari quella che è in atto.

Nonostante le banche stiano mettendo in piedi servizi alternativi per offrire una esperienza di utilizzo ottimali ai loro clienti, restano ancora molti coloro i quali sono ancorati al contante e che hanno difficoltà a sposare la modernità. Per questo si mettono in auto e preferiscono sobbarcarsi veri e propri viaggi della speranza pur di avere tra le mani le banconote.

Hanno bisogno di sentire l’odore del denaro. Hanno paura di quelle che possono essere le truffe online o i raggiri durante i pagamenti elettronici. Non sanno, però, che gli sportelli Bancomat restano ancora i luoghi preferiti dai criminali. Come abbiamo già avuto modo di accennare, la situazione è davvero tragica e non accenna a fermarsi.

Dal 2012 ad oggi gli ATM sono diminuiti del 15% su base nazionale. E’ una situazione generalizzata, ma a farne le spese maggiori sono tutti gli utenti che vivono nel mezzogiorno. Sì, la percentuale maggiore di chiusure è avvenuta qui. Ma le previsioni non sono affatto rosee e per il 2024 il trend di chiusure si preannuncia in crescita.

Dal prossimo anno, gambe in spalla per chilometri: altrimenti niente prelievi di contante.

Ebbene sì, avete capito benissimo. E non stiamo esagerando. Tutto ciò è dovuto, come già riportato in apertura alla crescente offerta di servizi digitali da parte delle Banche, ma anche al più frequente utilizzo di questi servizi da parte degli utenti. Inoltre, le nuove generazioni stanno preferendo sempre più tutte quelle che sono le banche esclusivamente online.

E questi sono tutti motivi per cui gli sportelli bancomat stanno via via scomparendo dalla circolazione. E questo trend è in aumento. Pensate che si prevedono ulteriori chiusure entro la fine di quest’anno e per l’inizio del prossimo. Sarà una vera e propria ecatombe. Ed anche tutti i cittadini che vivono nelle città, avranno lo stesso problema di chi vive nelle piccole località.

Non avranno più presidi nei loro territori di residenza ed avranno bisogno di mettersi nella propria auto e macinare diversi chilometri prima di trovare un o sportello Bancomat ancora aperto. E devono anche sperare che sia uno della banca di cui sono clienti, altrimenti saranno costretti anche a pagare delle commissioni altissime.