Postamat, divieto di usarlo di notte: non prelevi più per un semplice motivo I Occhio resti senza soldi, ma c’è un trucco

Divieto di utilizzare il Postamat nelle ore notturne, attenzione al divieto di ritirare contanti, si rimane senza soldi.

Negli ultimi mesi hai per caso notato un anomalo funzionamento della tua Postepay nelle ore notturne? Se la risposta è sì, forse dovresti continuare a leggere questa breve guida per comprendere che c’è una motivazione per questo strano disservizio.

In linea generale la possibilità di utilizzare la carta che sia una classica Postepay che si appoggia al circuito Visa o la Postepay Evolution su circuito Mastercard, dovrebbero garantire la possibilità di accedere ai propri fondi 24 ore su 24. Ma sono in aumento le lamentele di chi, nelle ore serali non riesce a concludere la transazione.

Questa malcontento estremamente comune ci spinge a pensare che forse ci sia una motivazione dietro a tutto questo e possiamo in effetti garantirvi che c’è, ma che forse doveva essere comunicato ai vari possessori delle carte prepagate per evitare spiacevoli sorprese.

In ogni caso ricordiamo che anche nel caso in cui si noti un disservizio nell’utilizzo della propria carta, non si deve avere la paura che si sia smagnetizzata o che qualcuno l’abbia clonata. Si tratta di una problematica che soprattutto di recente colpisce moltissime persone, scopriamone le motivazioni.

Il disservizio nelle ore notturne

In realtà non c’è stato alcun comunicato ufficiale, ma considerando il gran numero di segnalazioni che fino ad oggi sono arrivate da parte di coloro che sono possessori di uno a anche più carte prepagate dalla Posta, sembra semplice arrivare a una deduzione che sembra essere quella più plausibile.

Probabilmente nelle ore notturne, per procedere con la manutenzione dei propri server, le poste sospendono tutti i servizi digitali, al fine di evitare delle problematiche. Il disservizio si risolve quindi, in maniera automatica dopo poche ore, trascorse le quali tutto tornerà a funzionare nella maniera corretta.

Problematiche ai prelievi

Ci sono poi, alcuni utenti che denunciano un cattivo funzionamento anche presso i postamat della loro zona, per quello che riguarda i prelievi in contanti. In questo caso però la problematica non deriva in maniera diretta dalle poste, ma potrebbe dipendere dall’ufficio postale.

Ricordiamo a tal proposito che ci sono delle somme che non sono ritirabili, come gli importi inferiori a 20 euro, ma anche importi che superano il massimale giornaliero. In quel caso il problema non è dei server o dalla manutenzione, ma semplicemente dall’organizzazione degli uffici o i massimali della carta.