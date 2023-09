Forno, il trucco della cottura combinata ti fa risparmiare 85 euro in bolletta I Devi solo fare questo quando cucini

Come evitare che il forno abbia spese eccessive? Non esiste una soluzione univoca, ma tanti piccoli trucchi per risparmiare. Scopriamoli insieme.

Nonostante i continui proclami che l’emergenza energia è finita – convinzione, da parte politica, confermata dall’aver tolto i bonus connessi al caro energia – in realtà l’onda lunga dell’inflazione e della guerra Ucraina-Russia continua a impattare negativamente sui risparmi delle persone in pensione e delle famiglie, con bollette relative a gas ed elettricità sempre più alte, sempre più elevate. Che fare? La situazione si presenta difficile.

Naturalmente la prima soluzione consiste nell’utilizzare correttamente gli elettrodomestici, limitando quanto più possibile gli sprechi e gli abusi del sistema. Consapevoli tuttavia di come larga parte degli aumenti siano connessi alle speculazioni in atto delle compagnie energetiche; il singolo può fare qualcosa, ma certo non può capovolgere quelli che sono giochi al rialzo delle grandi potenze attive nel campo, dal gas, al petrolio, alla produzione elettrica.

Per quanto concerne la lavatrice solitamente si consiglia di utilizzarla a base temperature, con il programma ECO; nel caso invece della lavastoviglie appare preferibile evitare, a piè pari, il programma di asciugatura, di per sé eccezionalmente energivoro. E per quanto concerne l’asciugatrice, meglio ignorarla del tutto; troppo costosa, troppo esosa per i consumi di una normale famiglia.

Il climatizzatore, molto usato nei mesi estivi, deve a sua volta non essere mai a una temperatura superiore o inferiore ai 6 gradi a confronto con l’ambiente esterno; meglio usare il deumidificatore che esagerare con le temperature ‘glaciali’. Infine, nell’ambito degli apparecchi elettronici come computer, carica batterie, radio e televisione, lasciarli in stand-by rappresenta una spesa aggiuntiva non indifferente.

Come risparmiare col forno, il trucco che pochi conoscono

Il forno tradizionalmente è tra gli apparecchi che consumano maggiormente, un vero ‘monstre‘ dei consumi domestici. Urge pertanto riconsiderare il suo utilizzo, preferendo modelli piccoli ed efficienti. Meglio lasciar stare i forni di grandi dimensioni; non siete né pasticceri, né rosticcieri, non vi servono forni ‘enormi’.

Inoltre è fondamentale non metterlo mai vicino al frigorifero, altrimenti l’uno danneggerà l’altro e viceversa. Infine appare fondamentale la pulizia quotidiana, altrimenti funzionerà male e con terribili odori.

Infine, quando è autunno-inverno, è sempre una buona cosa limitare l’aubso del riscaldamento; 20 gradi di giorno vanno più che bene, 16-18 di notte altrettanto, anzi sarebbe eccesivo alzare il termostato. In generale ridurre la temperatura di un grado è la soluzione preferita dai più.