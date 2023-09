Egitto, la scoperta inquietante: Tutankhamon nascondeva un vizio tremendo I È morto giovanissimo per colpa sua

Sin da quando è stata scoperta la sua tomba, la vita del Re fanciullo, Tutankhamon, è avvolta da un alone di mistero che dura ancora oggi.

Dal lontano 1922, son trascorsi ben 101 anni, eppure, il mistero regna ancora sovrano. La tomba fu ritrovata praticamente intatta e tutto al suo interno mostrava sfarzo, dalle suppellettili alla tomba, passando per tutti gli oggetti ritrovati. Pensiamo agli oltre 100 bastoni che, sin da subito, hanno fatto pensare al suo stato cagionevole di salute.

Infatti, sin dalla sua scoperta, gli archeologi hanno pensato fosse affetto da problemi seri di deambulazione. Questa, per molti, era la conseguenza diretta di una malattia grave. Come la vita, però, anche la morte era avvolta dal mistero. Quel che si sapeva era che fosse sopraggiunta a causa di una ferita infetta.

In pratica, per molti scienziati dell’epoca, Tutankhamon era un Re giovane, debole e malaticcio. Queste teorie, però sono state minate, lacerate da una notizia davvero assurda che ha sconvolto la comunità scientifica. La nuova teoria si contrappone a quella classica, accettata dalla maggioranza degli accademici.

Secondo la nuova teoria quei bastoni non servivano per aiutarlo nella deambulazione, bensì erano il segno del suo enorme potere con numerose scene di battaglia riprodotte su di esso. E, da Re fanciullo, malato, si è passati ad un Re guerriero, bellicoso ed assetato di sangue dei nemici. E c’è qualche novità anche riguardo alla sua morte. In particolar modo, gli scienziati hanno attenzionato e stabilito la causa della sua morte.

Un vizio assurdo che lo ha portato alla morte, lenta, atroce, dolorosa!

Oggigiorno, si sarebbe detto che fosse morto a causa della guida in stato d’ebbrezza. Sì, avete capito benissimo. Non stiamo affatto scherzando anche se potrebbe sembrare una goliardata. Tutankhamon, uno dei Re più famosi della storia, non disdegnava concedersi un po’ di sollazzo e di relax, bevendo del buon vino. E quest’ultimo ne ha causato la morte.

In pratica, è morto a causa della ferita infetta, ma non si trattava di ferita in battaglia. Ebbene sì, secondo questi studiosi, il Re fanciullo, mentre era alla guida del suo carro in stato d’ebbrezza, ebbe un tragico incidente. Lo guidava a folle velocità, forse obnubilato dai fumi dell‘alcool. L’incidente lo fece sbattere contro il suo carro.

Ed ecco apparire la ferita che, infettandosi nei giorni seguenti gli procurò la morte. Ma non arrivò subito. Infatti, l’agonia fu molto lenta ed anche molto dolorosa. Nonostante molti scienziati siano scettici a riguardo, questa è l’ultima ricostruzione, una delle tante fatte in 100 anni di storia, che riguarda Tutankhamon. Staremo a vedere cosa accadrà!