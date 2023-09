Bollette, quattro segreti per tagliarle senza troppo sforzo I Gli elettrodomestici funzionano meglio e spendi meno

4 semplici trucchetti per far funzionare meglio i tuoi elettrodomestici e per risparmiare sulle bollette. Efficaci e semplici da applicare.

Usare gli elettrodomestici apre a uno scenario che nemmeno nei peggiori film horror. Siamo certi che sono in moltissimi a scegliere di non utilizzare alcune apparecchiature, per evitare che il conto che ci sia presenta a fine mese sia tropo caro, è importante, non evitare del tutto l’utilizzo degli elettrodomestici, ma imparare ad utilizzarli.

Un forno o una lavatrice ben utilizzati non influiscono in maniera particolare sul consumo complessivo della tua abitazione. Questo vale soprattutto nel caso in cui si scelgono elettrodomestici di ultimissima generazione, con classe energetica elevata.

Gli esperti del risparmio hanno deciso di rendere note le condizione in cui gli elettrodomestici non solo funzionano meglio, ma sono anche molto più efficienti in termini di consumo dell’energia elettrica.

Come vedremo di seguito, non esiste risparmio economico se non si procede in maniera regolare alla manutenzione degli apparecchi che abbiamo e che utilizziamo all’interno della nostra abitazione. Pochissimi e semplicità gesti che permettono di vedere la bolletta che scende e il portafoglio che non finisce pere svuotarsi. Scopriamo allora, 4 dei trucchi più efficaci.

Attenzione al calcare

Se si abita in una zona che risulta avere un’acqua particolarmente dura e ricca di calcare, sarà indispensabile controllare che all’interno degli elettrodomestici non ci siano accumuli di calcare, appunto. Nel caso in cui si noti che nel bollitore c’è un accumulo di calcare, ovvero che il filtro della lavatrice sia in full, allora è il caso di liberarli, per un miglior funzionamento, ma anche per evitare che incidano in maniera eccessiva sulla bolletta.

Altro trucco essenziale è decalcificare tutti gli elettrodomestico per riuscire a risolvere in maniera efficace buona parte dei cattivi funzionamenti di ogni singolo apparecchio casalingo.

Applicazione di un fiato e pulizia

Secondo gli esperti ci sarebbero ancora altri due metodi per riuscire a mantenere gli elettrodomestici in buone condizioni e con un livello di consumo che non sia eccessivo. Innanzitutto potrebbe essere utile applicare un filtro extra, in grado di assorbire il calcare. In genere si tratta di un prodotto molto utilizzato all’interno della macchinetta del caffè.

Infine, si consiglia, di tanto in tanto di pulire gli elettrodomestici, come la lavatrice, con un lavaggio alla loro maggiore temperatura. Un piccolo trucco che si rivela oltremodo efficace,