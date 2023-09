Bancomat, non devi tenerlo nel portafogli: ti rubano i soldi con una facilità disarmante I Basta camminare per strada

Bancomat nel portafogli, sappi che se lo fai potrebbero rubarti tutti i soldi, attento a quello che fai e come lo utilizzi.

Sono ormai anni che ci spingono all’utilizzo di bancomat e carte di credito, più che dei contanti. Siamo sicuri che moltissimi di voi che ci stanno leggendo hanno ormai da tempo abbandonato l’idea di avere dei contanti nel portafogli per utilizzare le molte più pratiche carte.

Semplici da utilizzare sono perfette per qualsiasi pagamento tanto nei negozi fisici che in quelli online. Perché in effetti, l’espansione dell’utilizzo dei pagamenti elettronici è avvenuta proprio per via dell’aumento delle persone che decidono di fare acquisti online. I siti web che accettano pagamenti alla consegna sono sempre meno e acquistare con il bancomat è sempre più sicuro. Cosa si può volere di più?

Sappiamo bene che per molti di voi che si dicono soddisfatti di questa evoluzione tecnologica, ce ne sono molto altri che proprio non si rendono conto del tempo che passa, perché credeteci che ci sono moltissime persone che ancora conservano il denaro nel materasso.

Possiamo però dirti un segreto? Un po’ dobbiamo dare ragione a chi nutre qualche perplessità nei confronti del bancomat, un piccolo pericolo potrebbe esserci.

Bancomat e truffe

Inutile nascondere che le truffe sono in netta espansione. Non ne comprendiamo bene la motivazione, se chi decide di commettere una truffa ai danni di qualcun altro lo fa perché spinto dalla disperazione che le condizioni economiche attuali, o per il semplice gusto di fare soldi facili. Fatto sta che nei mesi scorsi c’è stata una vera e propria ondata di casi di truffe.

Oltre al fishing online, non sono rare le truffe faccia a faccia, come quella del truffatore che sputa in faccia al malcapitato per rubare soldi e carta, o quella di chi chiede di cambiare banconote contraffatte. Se tutto questo non bastasse, sembra che nell’occhio del ciclone ci sia finita la funzionalità del Contactless.

Il contactless potrebbe essere pericoloso

Ognuna delle nostre carte è dotata di una funzione che tutti conosciamo come contactless. Questa ci permette di pagare semplicemente appoggiando la carta sul dispositivo per il pagamento ed effettuare la transazione in maniera semplice senza inserire il Pin, se l’importo è al di sotto dei 30 euro.

Il problema è che ad oggi è possibile acquistare apparecchio Pos portatile in qualsiasi negozio di tecnologia. Semplice da utilizzare, deve solo essere collegato a un Iban e sappiamo bene che il web pullula di conti online da poter aprire velocemente. Questi apparecchi se finiscono in manie sbagliate possono rendere chiunque preda facile per le truffe.