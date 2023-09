WhatsApp, c’è un pulsante sconosciuto che scrive per te messaggi lunghissimi senza bisogno di note audio

WhatsApp: con il pulsante che fino ad oggi nessuno conosceva finalmente si potrà dire addio alle tanto fastidiose note vocali.

Detto tra noi, ma quanto sono fastidiosi i messaggi vocali, lunghi, interminabili, quelli di 2 minuti, che tu non puoi ascoltare perché sei alla fermata del pullman o a fare la spesa o dal dottore e ovviamente non hai gli auricolari con te. Ma sai bene che potrebbe essere un messaggio importante e non puoi ascoltarlo.

Di conto è anche vero che è estremamente comodo mandare messaggi vocali, perché in fondo così è più veloce, è più semplice, si possono inviare messaggi anche mentre si sta guidando senza rischiare una salata multa e pure qualche punto in meno sulla patente.

Insomma, sicuramente i messaggi vocali sono la funzione che allo stesso tempo è più amata, ma anche più odiata del nostro WhatsApp.

Zuckerberg ci ha fornito tantissimo mezzi per poter comunicare in ogni secondo della nostra giornata. E pensare che il nostro WhatsApp era nato come applicazione iPhone per condividere quello che era lo stato dell’utente in quel momento. Poi? Quando è successo che è diventata una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo?

WhatsApp e le sue funzionalità nascoste

Nonostante la noiosità di ascoltare ore e ore di messaggi vocali, WhatsApp piace moltissimo a tutti noi perché permette di mandare messaggi anche dall’altra parte del mondo, perché permette di recapitare foto e anche dei brevi videomessaggi che sanno tanto di Alberto Castagna e Stranamore.

Privarsi di questa app di messaggistica istantanea è praticamente impossibile, perché fa parte delle nostre vite in maniera profonda ormai. Ma se ti dicessimo che puoi trasformare velocemente dei noiosi messaggi vocali in messaggi di testo da poter leggere velocemente?

Mistero svelato

Se non vuoi impegnarti nello scrivere un lungo messaggio di testo puoi accedere a Instagram e poi scegliere l’utente a cui inviare il messaggio. Quindi, in fondo a destra è possibile trovare un pulsante che rappresenta un microfono da non confondere con quello dei messaggi vocali.

Cliccare sul pulsante, quindi pronunciare il messaggio in maniera chiara in modo tale che le parole possano comparire velocemente sullo schermo e tu potrai inviare il tuo messaggio senza dover utilizzare la messaggistica locale. Semplice.