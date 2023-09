Frigorifero, il consumo cresce in maniera esponenziale se non lo fai immediatamente I Ti arriva una mazzata in bolletta

Come diminuire il costo di utilizzo del frigorifero? onde evitare bollette salate, vi sono diversi – utili – consigli da seguire.

Raramente la gente vi riflette a fondo, ma il frigorifero è uno dei pochi elettrodomestici della casa ad essere sempre acceso, giorno e notte. Tranne per (lunghi) periodi di vacanza all’estero, il ronzio del frigorifero ci accompagna giorno e notte; mentre maneggiamo, mentre dormiamo, mentre lavoriamo. E con lo sguardo alle bollette del prossimo autunno, cogli inevitabili rincari su luce, acqua e gas, la preoccupazione sale considerevolmente.

Un buon modo per ridurre i consumi del frigorifero consiste nel pulirlo con regolarità; infatti un frigo con troppo ghiaccio, con troppa brina consuma eccessive quantità di elettricità, è sottoposto a uno sforzo che rischia di risultare altamente usurante.

Come pulire dunque il frigorifero? Come sempre occorre essere sistematici e attenti, tesi a pulirne ogni singola componente; non una singola sezione, non un singolo angolo dovrò essere trascurato.

Il primo passo da compiere consiste nel porre il cibo presente nel frigorifero nelle apposite borse per i prodotti freschi e/o deperibili; in alternativa, se si preferisce un rimedio casalingo, è possibile metterli in una scatola con impacchi di ghiaccio presenti nel congelatore.

Come pulire – in concreto – il frigorifero. Una semplice guida a passi

Il primo passo consiste nello spegnere il frigorifero, naturalmente; staccando la spina. Poi occorre rimuovere i ripiani e le mensole, estraendoli dall’apparecchio. Occorre, in questa fase, fare attenzione a non far cadere i ripiani, spesso assai pesanti.

Infine occorre stendere degli asciugamani davanti al frigorifero, onde assorbire eventuale acqua che gocciola dall’elettrodomestico. Se c’è davvero tanto, tanto ghiaccio occorre porre un qualche recipiente per raccogliere le scaglie e i frammenti di ghiaccio che si sciolgono. Volendo, se si ha necessità, è possibile utilizzare il vapore caldo per sbrinare il frigorifero e accelerare il processo. Naturalmente questo produrrà una considerevole quantità di aria calda. Solitamente il ghiaccio si scioglie con questa tecnica dopo mezz’ora o al più un’oretta.

Dopo di che’ solitamente è buona norma pulire gli interni con l’aceto o, in alternativa, con uno dei prodotti appositi. Nell’ambito dei consumi, va da sé, il frigorifero per quanto pulito continuerà a consumare tanto se sarà particolarmente vecchio e/o non aggiornato. Un frigorifero nuovo e/o di classe A consumerà sempre meno di uno vecchio, ma perfettamente pulito. In ogni caso, buon lavoro!