Conti correnti cannibalizzati: sta succedendo tutto in fretta I Le famiglie italiane non sanno più che fare

La crisi economica, sociale ed energetica che sta attanagliando tutti i cittadini italiani sta assumendo caratteri davvero tragici.

Sì, perché dura da tantissimo tempo. Come ben sapete, infatti, il tutto è iniziato dalla pandemia di Covid 19. E quando si pensava potesse risolversi tutto, ecco entrare in scena il conflitto bellico tra la Russia e l’Ucraina. I prezzi di beni e servizi hanno subito un’impennata davvero pazzesca e, come se non bastasse, c’è un altro spettro sulle teste degli italiani.

Stiamo parlando dell’inflazione che sta riducendo drasticamente il potere di acquisto di tutte le famiglie. Queste, poi, sono costrette a dar fondo a quelli che sono i risparmi contenuti sui conti correnti. I sacrifici di una vita vanno in fumo a causa dei tantissimi prelievi di contante che sono costrette a effettuare.

La situazione è davvero tragica e non si vede una via d’uscita. La luce in fondo al tunnel è ancora molto, ma molto fioca. Le previsioni degli analisti, poi, non fanno affatto ben sperare. Almeno per quanto riguarda quella che è la fine di quest’anno ed anche per l’inizio dell’anno prossimo. Anzi, in realtà, sono davvero nerissime.

I prezzi di beni e servizi continueranno ad aumentare. Ma ciò che fa più tremare i polsi sono i conti correnti. Sì, perché saranno letteralmente divorati. Ed i cittadini non potranno fare assolutamente nulla per fermare questa situazione. Il cambio di rotta è davvero lontano. Vediamo cosa sta succedendo e cosa accadrà nel futuo.

Attenzione massima sui conti correnti: gli italiani sono disperati.

Sì, i conti correnti sono molto, ma molto attenzionati. Questo perché il tasso di interesse praticato è davvero molto basso. Parliamo di minimi storici. E ciò sta avvenendo nonostante la BCE abbia intimato agli Istituti di Credito Italiani di aumentarli. Ma tutto tace! Non si muove nemmeno una foglia. Ma la motivazione non è solo questa.

Infatti, i bassi tassi di interesse sui conti correnti vanno di pari passo con l’altissimo tasso di inflazione presente nel nostro paese. La conseguenza è solo ed esclusivamente una. I conti si stanno riducendo al lumicino e gli italiani si stanno vedendo soffiare tutti i loro risparmi. E’ in atto una patrimoniale camuffata, un prelievo forzoso come nel 1992.

Questa volta, però, non si tratta di un prelievo forzoso una tantum, bensì, si parla di un prelievo su base mensile. Nel 1992 fu prelevato lo 0,6% sui conti, ma adesso questa percentuale, nonostante sia leggermente più bassa, viene sottratta su base mensile. E perdere ogni mese lo 0,56% dal proprio conto corrente è qualcosa di davvero tragico!