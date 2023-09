Contatore luce, il trucco del pezzotto per non pagare la bolletta I C’è chi lo fa da anni e non l’hanno mai beccato

Gli italiani, ormai, a causa di questa crisi duratura, sono nella disperazione più totale e non riescono ad arrivare più alla fine del mese.

Sono costretti a prelevare in maniera continua e costante soldi contanti presso gli sportelli bancomat. Ed i loro conti correnti si stanno man mano azzerando . Ciò avviene anche a causa dell’alto tasso di inflazione che c’è nel nostro paese e che si farà sentire ancora di più, secondo le previsioni degli analisti, durante la fine di quest’anno.

Complici anche i bassi tassi di interesse sui conti correnti, questi ultimi stanno subendo dei veri e propri prelievi forzoso mensile che si attestano intorno allo 0.56%. È una vera e propria tragedia. Ciò che preoccupa ancora di più, poi, sono anche le bollette energetiche. Si, perché queste, dopo un breve periodo in cui sono calate, subiranno un ulteriore aumento proprio in questo periodo.

E questa notizia ha fatto proprio disperare tutti i cittadini italiani. Per fare fronte agli aumenti in bolletta, le famiglie vanno alla ricerca di qualsiasi trucco che permetta loro di risparmiare. Non importa se questi siano legali o meno. Quel che conta è raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero non pagare un botto alla fine del periodo di fatturazione.

E c’è da dire che ci riescono nella stragrande maggioranza dei casi. Si va dall’utilizzo oculato degli elettrodomestici fino ad arrivare a quello di cui vogliamo parlarvi. Attenzione, perché è un metodo illegale! E si rischia davvero grosso a metterlo in pratica anche se, c’é da dire, che sta diventando una pratica molto comune.

Grazie al trucco del pezzotto, il contatore della luce non vi farà pagare più un solo centesimo!

Ebbene sì, sono tantissimi che stanno utilizzando questo metodo che, è bene ricordarlo, è illegale e può portare, se scoperto, a spiacevolissime conseguenze. Certo, funziona, ma si commette reato. Ma vediamo di cosa si tratta. Vi abbiamo parlato già del magnete da apporre sul contatore, ma si tratta di qualcosa di, ormai, obsoleto e, quindi, di inefficace dato che non esistono più i vecchi contatori.

Adesso sono due i metodi che sono in voga. Il primo è la manomissione del contatore, ma dato che bisogna aprirlo, forzarli e saldare le sue componenti è di facile scoperta da parte degli addetti ai lavori. Il secondo metodo è quello che vogliamo porre alla vostra attenzione. Parliamo del pezzotto! Si, avete capito benissimo. Non esiste solo il pezzotto che riguarda le trasmissioni in streaming. Ma cosa è?

In pratica, per bypassare la lettura dei consumi, si mette in pratica un vero e proprio allaccio abusivo sul montante, ovvero il cavo che porta l’elettricità al contatore. Gli utenti si allacciano su questo cavo prima del contatore. Ed i consumi, magicamente, scompariranno. Attenzione, perché, come abbiamo già avuto di accennare, questo è un reato e se scoperti si rischia una sanzione dalle proporzioni gigantesche ed anche il carcere!