Contatore gas, ormai sei l’unico a non averlo truccato I Non pagano più bollette: il metodo è semplicissimo

Mentre la crisi economica e social si fa sentire sempre più sulle spalle delle famiglie italiane, anche quella energetica da filo da torcere.

Ormai è chiaro a tutti che, al momento, non c’è alcuna via di uscita, nessuna via di fuga che possa far ritornare tutto come prima della guerra e della pandemia. Purtroppo, sono solo ricordi lontani, anzi lontanissimi. Le previsioni non sono affatto rosee e gli italiani per sbarcare il lunario, cercano di mettere in atto dei trucchetti per risparmiare.

E tra questi ce ne sono tantissimi legali, alcuni che rasentano il limite ed altri, molti a dire la verità, che lo travalicano. Tra quelli consentiti dalla Legge ce ne sono tantissimi che riguardano gli elettrodomestici presenti all’interno dell’abitazione. In realtà, si tratta di piccoli accorgimenti relativi al loro utilizzo, ma che consentono di avere un risparmio davvero enorme.

E di questi ce ne sono alcuni che rasentano i limiti di Legge. Poi, ci sono anche quelli fuorilegge. E tra questi non possiamo affatto non menzionare la manomissione del contatore. Fino ad ora vi abbiamo parlato della manomissione del contatore dell’energia elettrica e questa avviene nonostante siano arrivati i nuovi modelli di questi dispositivi.

Quello di cui non vi abbiamo mai parlato e di cui, molto probabilmente, non siete proprio a conoscenza, è sicuramente una cos che riguarda un altro tipo di contatore, ovvero quello del gas. Si, perché anche questo può essere manomesso e sono già tantissimi gli italiani che lo fanno. E dovete sapere che non vi farà soltanto risparmiare!

La manomissione del contatore del gas vi consentirà di dire completamente addio ai costi altissimi in bolletta.

Ebbene sì, avete capito davvero molto bene. Grazie a questo fantastico trucco, moltissimi utenti stanno facendo respirare le loro finanze e quelle delle loro famiglie. In pratica, il contratto di fornitura del gas c’é e lo sfruttano. ma riescono praticamente a non pagare nemmeno un solo centesimo per i loro consumi. Il contatore non girerà.

Come fanno? E’ davvero molto, ma molto semplice. Come abbiamo accennato in precedenza, il contatore non gira, ma il gas passa lo stesso. Questo perché viene effettuato un buco su una membrana per farlo passare. E da pochi casi isolati, si sta assistendo ad un aumento spropositato di questi eventi che sono vere e proprie truffe.

E, oltre a rappresentare un reato per cui è prevista una sanzione anche molto onerosa, può essere anche un rischio molto alto. Sì, avete capito benissimo. Non si scherza con il gas. Si possono registrare anche casi nefasti nel momento in cui si pratica questa tipologia di manomissione del vostro contatore. Il nostro consiglio? Evitate!