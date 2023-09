Bollette luce, col trucco dei colori riduci drasticamente il consumo di energia I La soluzione più creativa mai vista

Della situazione che si sta vivendo nell’ultimo periodo se ne sta parlando davvero tantissimo e si punta su tutti i rincari avvenuti.

Ebbene sì, perché questi sono stati davvero tanti ed anche molto, ma molto esagerati. I prezzi di beni e servizi hanno avuto un’impennata davvero enorme e le famiglie italiane faticano a tenere il loro passo e ad arrivare alla fine del mese. Sono costrette a dover dar fondo a quelli che sono i loro risparmi contenuti all’interno dei conti correnti.

E questi ultimi si stanno riducendo al lumicino anche a causa dell’alto tasso di inflazione che persiste da tempo nel nostro paese e non accenna a diminuire. Anzi, le previsione sono dure e nere. Si parla, infatti, di un nuovo aumento del tasso di inflazione che andrà, ancor di più, ad intaccare quello che è il potere di acquisto dei cittadini italiani.

E quando si parla di aumenti, non ci si può assolutamente non soffermare su quelle che sono le bollette energetiche. Sì, perché queste, dopo pochi mesi al ribasso, subiranno nuovi aumenti a breve, anzi, a brevissimo. Si parla di un aumento del 3% sulle bollette del gas e del 10% per quelle riguardanti i consumi di energia elettrica.

Ecco che bisognerà ritornare alle vecchie abitudini, quelle messe in pratica lo scorso anno quando la situazione era nerissima. Bisogna attuare dei trucchetti che consentiranno di ottenere quel risparmio tanto desiderato che farebbe respirare, e non poco, le tasche di tutte le famiglie. Ed è proprio di uno di questi che vogliamo parlarvi. Vi diciamo subito che si tratta di un trucco che riguarda la bolletta della luce. Ne resterete innamorati.

Ecco il trucco dei colori: grazie ad esso i costi si abbatteranno drasticamente.

Si, lo sappiamo, starete pensando che siamo completamente impazziti. Ma non è affatto così. I colori hanno un potere enorme. E non parliamo solo a livello psicologico. Infatti, hanno anche il potere di farvi risparmiare in bolletta. E’ qualcosa di creativo, è vero, ma fidatevi di noi e non ve ne pentirete nel modo più assoluto. Vediamolo insieme.

Il trucco in questione riguarda i colori da scegliere all’interno dell’abitazione per dipingere le pareti di tutti gli ambienti. Sì, avete capito benissimo. Bisogna tinteggiare le pareti di casa soltanto con colori chiari. Inoltre, bisogna prediligere questi colori anche per le piastrelle ed i pavimenti. Questi colori, infatti, hanno il grandissimo potere di riflettere la luce solare.

In questo modo, non avrete più necessità di ricorrere alla luce artificiale e riuscirete a sfruttare tutte le ore di giorno nell’arco della giornata. La luce artificiale resterà soltanto un ricordo. Dovrete far ricorso a quest’ultima soltanto quando calerà la notte e sarà tutto completamente buio. Provare per credere. Siamo sicuri che ne resterete soddisfatti.