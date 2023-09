Wi-Fi, allontana il router dagli oggetti vampiro di segnale I Con questo trucco la connessione va alle stelle

Se riuscirai a tener lontano il router da quelli che sono gli apparecchi vampiri di segnale, allora avrai una connessione migliore.

Avere il WiFi in casa non è più solo una scelta opzionale. Negli ultimi anni è diventata una vera e propria necessità. Insomma, sappiamo bene che avere una buona connessione internet a casa è diventato di vitale importanza, a tal punto che se per un giorno si ci trova costretti a doverne fare a meno, si finisce quasi per impazzire.

Tu che ci stai leggendo e stai affermando che non è come ti stiamo dicendo noi in questo momento, sai bene che stai mentendo e lo stai facendo con la coscienza di farlo. Il WiFi non viene più utilizzato solo per lo shopping online o per qualche semplice ricerca.

Per poter vedere i canali in PayPerView è indispensabile che la TV sia connessa a una linea internet. Lo stesso succede per quello che riguarda tutti gli elettrodomestici smart, quelli che puoi attivare anche mentre sei in ufficio grazie a una semplice app. Per non parlare poi di tutti gli elementi per cui utilizzi l’intelligenza artificiale.

Infine c’è chi da casa lavora e ha la necessità di una connessione costantemente di buona qualità. Ma ci sono volte in cui internet sembra proprio non funzionare. Hai controllato la posizione del tuo router e che non stia vicino a quelli che sono definiti apparecchi che limitano il segnale?

WiFi: ecco cosa interferisce con il segnale

Senza nemmeno accorgercene all’interno della nostra abitazione ci sono elementi e apparecchi che finiscono per interferire con il segnale WiFi rendendo estremamente lenta la connessione e quasi impossibile l’utilizzo di Internet, soprattutto di alcune pagine.

In un mondo i cui si stanno eliminando sempre di più i cavi per le connessioni, avere una rete Wifi che funziona bene è veramente indispensabile. Non è un caso se nella maggior parte delle città italiane è già arrivata la connessione ultraveloce, che a detta di chi la utilizza è una vera bomba.

Gli apparecchi a cui prestare attenzione

Possono interferire con la tua connessione WiFi, un’altra rete WiFi, come ad esempio del vicino di casa. Prestare attenzione ai dispositivi Bluetooth come i mouse, le cuffie, le tastiere che lavorano in parallelo con la linea WiFi e possono interferirvi. Altrettanto fastidiose per il segnale sono le apparecchiature radio come i baby monitor.

Le pareti troppo spesse potrebbero non permettere al segnale di passare efficacemente, invece il forno a microonde uccide il segnale. Infine la TV e la presenza eccessiva di umidità potrebbe essere causa di problematiche con la rete.