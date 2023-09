Pos, nei negozi lo fanno ogni volta che paghi: controlla sempre questa cosa | Non farti fregare

Da circa due mesi, l’obbligo del Pos è stato esteso a tutti i commercianti e per tutte le tipologie di transazioni, anche quelle minime.

Sì, perché dal 25 giugno è decaduta l’ultima deroga che vedeva esentati i tabaccai da quest’obbligo. ora anche questa categoria di esercenti deve accettare i pagamenti elettronici anche per pagamenti di minima entità. E ci sono anche delle sanzioni se non si rispettano queste regole. Pensate che bisogna pagare una multa di 30 euro ai quali si aggiunge anche il 4% sul valore della transazione rifiutata.

Insomma, sarebbe meglio per tutti accettare questi pagamenti elettronici. Nonostante ciò, sono ancora molti gli esercenti che vogliono fare i furbi e avanzano delle richieste assurde ai clienti. Attenzione, se vi dovesse capitare qualcosa del genere, non accettate, non cedete alle loro pressioni per nessun motivo al mondo.

Tornando un attimo indietro nel tempo, c’é da dire che tutti i commercianti hanno messo in atto delle proteste dopo l’immissione dell’obbligo del Pos da parte del Governo precedente a causa delle commissioni altissime. Chiedevano a gran voce l’eliminazione di queste dalle transazioni minori di 10 euro e la diminuzione di quelle sotto la soglia dei 30 euro.

E sembra che, ormai, abbiamo vinto. Infatti, ci sono delle iniziative mirate che andranno a favorirli. E, di conseguenza, saranno favoriti anche gli utenti che non si vedranno rifiutare i pagamenti con carta con le scuse più assurde. Nonostante ciò, come accennato in precedenza, ci sono ancora dei furbetti che avanzano richieste più o meno assurde.

Non accettate richieste assurde da parte dei commercianti, altrimenti ci rimettete un botto.

E di richieste del genere ce ne sono tantissime. Ad esempio, c’é chi imposta di default una commissione sui pagamenti con carta. Ma c’é anche chi, ad esempio, non accetta pagamenti elettronici per acquisti inferiori ai 15 euro o, addirittura, non accetta pagamenti elettronici quando si è in presenza di un acquisto di valore basso.

Parliamo di quelle che sono definite micro transazioni. Fate moltissima attenzione, perché non possono accampare nessuna scusa. L’obbligo c’é e vale per tutti. Quindi, rifiutatevi quando vi chiedono cose strane come commissioni sulle transazioni bancarie o si rifiutano totalmente di farvi pagare con la vostra carta di credito.

Qualsiasi sia il vostro acquisto, qualunque sia la cifra da spendere, siate sicuri che potrete farlo senza che nessuno ponga dei limiti o dei veti. Siete liberi di pagare in contanti o con carte. Soprattutto, ricordatevi di far valere i vostri diritti. La Legge è dalla vostra parte. Segnalate qualsiasi situazione anomala alla Guardia di Finanza