Intesa Sanpaolo, purtroppo c’è la data: la fine dei prelievi bancomat è imminente

Intesa Sanpaolo lascia i suoi correntisti senza la possibilità di prelevare allo sportello, ma cosa sta succedendo in queste ore?

Intesa Sanpaolo è sicuramente uno dei maggiori colossi bancari del nostro paese. Sono moltissimi i correntisti che si sono affidati ai loro servizi per via della loro praticità di utilizzo e soprattutto per l’occhio di riguardo che la banca e suoi vertici hanno nei confronti delle persone che si sono affidate a loro.

Ma sempre Intesa Sanpaolo sta procedendo in un percorso di sempre maggiore digitalizzazione della banca. Un percorso iniziato già molti anni fa, con la nascita di una serie di banche online che offrivano gli stessi servizi delle banche fisiche.

Il vantaggio di questo enorme cambiamento sta, ovviamente, nella possibilità di gestire tutto comodamente da casa, grazie aio propri device dotati di connessione internet e da cui, quindi, è possibile accedere alle app o ai siti istituzionali al fine di svolgere le regolari attività bancarie che tutti, ma veramente tutto facciamo ogni giorno.

In questa stessa ottica tra pochi giorni cambieranno moltissime cose per i correntisti della banca, che dovranno in qualche modo imparare a procedere mi autonomia.

Intesa Sanpaolo: ecco cosa succede

Qualcuno accusa la banca di togliere ai suoi correntisti la possibilità di prelevare contanti. In realtà quello che sta facendo Intesa Sanpaolo è favorire l’utilizzo di forme digitali alternative per una maggiore capillarità sia fisica che temporale. Quello che è stato previsto è un modello omnicanale, a cui arrivare entro il 2025 per una maggiore autonomia del cliente stesso.

Quindi non solo saranno presente una serie (limitata) di sedi fisiche, ma sul territorio sorgeranno delle aree self con ATM e MTA, macchine evolute che permetteranno di svolgere tutte le operazioni che in passato venivano svolte allo sportello, con una perdita di tempo non indifferente.

Un servizio sempre disponibile

Quindi in alcune zone d’Italia a breve non sarà più possibile andare allo sportello all’interno della banca, sarà indispensabile imparare ad utilizzare le aree self e gli sportelli ATM. Quello che preoccupa e non poco è l’utilizzo di tale servizio da parte delle persone anziane, poco avvezze alla tecnologia.

Semplice immaginare che Intesa Sanpaolo è solo la prima delle banche a mettere in atto tale cambiamento che nel corso dei prossimi anni si allargherà a macchia di leopardo su tutto il territorio italiano. Il vantaggio? La velocità per portare a termine le operazioni e la possibilità di avere a disposizione un servizio 7 giorni su 7, 24 ore su 24.