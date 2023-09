Forno elettrico, se vuoi risparmiare in bolletta lo devi sostituire subito con questo elettrodomestico

Se usare il forno elettrico ti spaventa ti spaventa perché la tua bolletta dell’energia elettrica può arrivare alle stelle, sostituiscilo.

In commercio è possibile trovare sia i forni elettrici che quelli a gas. Ma nella maggior parte delle abitazioni italiane sono presenti i forni elettrici, che come sappiamo bene, sono accusati di richiedere un notevole dispendio di energia elettrica nel momento della loro accensione.

Di contro però, difficilmente una famiglia, soprattutto se numerosa, riesce a farne a meno nel momento in cui deve cucinare alcune tipologie di alimenti. Ci sono famiglie che utilizzano più il forno che i fornelli, preparando lasagne, paste al forno, pollo arrosto, ciambelloni e crostate.

Come privarsi di tutte queste leccornie solo per non utilizzare il forno e risparmiare sulla bolletta elettrica? Quasi impossibile e sicuramente ingiusto. Ma secondo gli studi attuali di alcuni esperti del consumo, sarebbe possibile evitare che il forno incida sulla bolletta elettrica.

In che modo? Semplice, andandolo a sostituire con un elettrodomestico che per la cottura dei cibi risulta essere altrettanto efficace. A conti fatti, il risparmio economico è veramente notevole, questo lo dobbiamo ammettere, ma c’è un piccolo problema, lo vedremo di seguito.

Il forno elettrico sta per essere rimpiazzato

Ebbene lo studio in questione si è svolto cuocendo sia nel forno elettrico che nell’altro elettrodomestico un cosciotto di pollo e una patata. Ovviamente le dimensioni e il peso di entrambi era uguale sia nella cottura dell’uno che dell’altro apparecchio.

Il pollo in forno ci ha impiegato circa 35 minuti per cuocersi con un dispendio di energia pari a 1,05 kW, nell’altro elettrodomestico 20 minuti con un dispendio di energia pari a 0,43 kW. La patata al cartoccio, in forno ci ha impiegato circa un’ora per un consumo di 1,31kW e per il rivale 35 minuti e 0,55 kW.

Il rivale vincitore

Il confronto che abbiamo appena citato è avvenuto tra il forno elettrico e la friggitrice ad aria. Quest’ultimo è un apparecchio molto utilizzato tra le famiglie italiane, soprattutto nell’ultimo periodo. Come abbiamo visto è in grado di cuocere gli alimenti molto più velocemente con un notevole risparmio di energia.

Ovviamente l’unico difetto è la capienza, potrebbe rivelarsi non adatta a famiglie numerose, ma non per questo inutilizzabile per loro. Si potrà sempre decidere di alternare l’utilizzo del forno con quello della friggitrice.