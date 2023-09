Postamat, gli italiani sono infuriati per il disservizio I Colpisce tutti: per giorni senza denaro

Ci sono brutte, anzi bruttissime notizie per tutti gli utenti che si sono affidati a Poste Italiane per custodire i risparmi di una vita.

Sì, c’è qualcosa di strano che riguarda gli sportelli di Poste adibiti al prelievo di contante. Sappiamo benissimo cosa state pensando. Ed avete ragione. non bastavano i problemi relativi gli sportelli Bancomat, ora arrivano anche quelli riguardanti i Postamat. Purtroppo, non si può far nulla per cambiare la decisione, ormai presa.

Come ben sapete, gli ATM bancari, stanno scomparendo totalmente dal territorio. E non c’è una sola zona d’Italia che sia esente da questa problematica assurda. Pensate che sono 5 milioni gli italiani rimasti orfani di questi presidi territoriali e ben 5 mila le località che, ormai, non ne hanno nemmeno uno. Insomma, è una vera e propria ecatombe.

Ma non finirà qui. Sì, perché secondo le previsioni, ne scompariranno altri insieme alle filiali fisiche sui territori. E’ l’effetto della rivoluzione digitale. Bisognerà che tutti, anche quelli che ricusano la modernità, inizino a prendere confidenza con i nuovi strumenti di pagamento e di comunicazione con i propri istituti bancari.

Fatta questa piccola digressione, bisogna, però, ritornare all’argomento principe del nostro discorso. Ovvero, bisogna parlare degli sportelli Postamat e, soprattutto, dei disagi che sono arrivati e continueranno ad arrivare per tutti gli utenti di Poste Italiane. E’ una situazione davvero drammatica e gli utenti sono spaesati ed infuriati.

Postamat: addio prelievi per giorni, nessuno escluso!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Possiamo parlare di un vero e proprio disservizio che coinvolgerà tutti i risparmiatori che ancora sono rimasti fedeli al contante. Purtroppo, la società ha preso una decisione drastica e non si potrà tornare indietro. Ed è legata non solo ai Postamat, bensì anche alle sue filiali presenti sui territori.

Come ben sapete, sono tantissime quelle che chiudono nel tardo pomeriggio. E, alla loro chiusura, chiuderanno anche gli sportelli Postamat. Sì, avete capito benissimo. Nessuno potrà più prelevare contante di sera. Ecco che ci saranno notevoli disagi per tutti gli utenti che prima di un certo orario, a causa del lavoro, non saranno più in grado di prelevare.

Ovviamente, però, parliamo di quanti vivono in località i cui uffici postali restano aperti fino a sera. Ma i disagi maggiori li vivranno tutti coloro i quali hanno la residenza in posti in cui gli uffici dell’azienda chiudono nel primo pomeriggio. Questi risparmiatori dovranno migrare in posti anche lontani pur di sentire l’odore dei contanti tra le mani.