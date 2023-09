Forno, il trucco magico della casalinga: lo pulisci senza fare nulla I Non è uno scherzo, guarda come si fa

Tra tutti gli elettrodomestici presenti nelle cucine delle abitazioni italiane, una menzione particolare va fatta per il forno elettrico.

Sì, è vero, è un dispositivo che consuma tantissima energia. E questi consumi si traducono, poi, in costi in bolletta davvero elevati. Di questi tempi, poi, con i prezzi energetici alle stelle, diventa un vero e proprio salasso. Soprattutto ora che è arrivata una brutta, anzi bruttissima notizia, gli italiani stanno praticamente decidendo di non utilizzarlo più.

Sì, perché si parla nuovamente di aumenti in bolletta nell’ordine del 10% per quanto riguarda le fatturazioni dell’energia elettrica. Insomma, ci si sta avvicinando all’autunno e, poi, all’inverno e ci saranno ulteriori rincari. C’é già chi ha iniziato a mettere in pratica dei trucchetti per ottenere risparmio, in maniera simile allo scorso anno.

Insomma, ci si ingegna pur di far respirare le finanze. Ma sapete che c’é un fattore molto importante che va a condizionare, e non poco, i consumi di questo elettrodomestico? Stiamo parlando della sua pulizia. Sì, anche un forno sporco consuma di più. E poi emana cattivi odori. Può essere anche pericoloso per la salute.

E’ anche vero che è noioso ed anche faticoso pulirlo. Dovete sapere, però, che esiste un trucchetto magico che vi consentirà di tenere il forno bello pulito e, finanche, molto, ma molto profumato. In più, questa procedura non vi farà stancare nemmeno un po’. Vediamo, allora, insieme questo trucchetto che, soprattutto negli utlimi giorni, sta spopolando tra gli utenti.

Pulizia del forno: una vera e propria magia lo renderà splendente e profumato.

Ebbene sì, nessuno si sarebbe mai immaginato che con solo due ingredienti si potesse avere un risultato così soddisfacente. Ci sono molti che stentano ancora a crederci, eppure non stiamo affatto scherzando. I risultati si vedono sin dal primissimo utilizzo. La prima cosa da fare è preriscaldare il vostro forno a ben 200°.

Poi, dovete prendere una pirofila in vetro e riempirla di acqua. Dopo questo primo passaggio, bisognerà dedicarsi ad affettare un limone intero. Fatto ciò, queste fettine dell’agrume giallo vanno messe nell’acqua. Ponete il composto presente nella pirofila nel forno per ben 20 minuti, al termine dei quali, dovrete far raffreddare il tutto.

Eliminate i limoni e prendete un panno ed immergetelo nell’acqua tiepida del composto precedentemente preparato. Iniziate, ora, a pulire le griglie, il vetro e tutte le pareti del forno. E’ in questo momento che avviene la magia vera e propria. Tutto lo sporco verrà eliminato e rimarrà soltanto il profumo di limone, fresco e pulito!