Lavatrice, il metodo infallibile per non sciupare i vestiti: non si restringono o sbiadiscono

Niente più panni che si sciupano in lavatrice, ecco il segreto per avere sempre capi perfetti e senza scolorirli.

Ogni casalinga all’ascolto sa bene che prima o poi nella sua vita si troverà a dover fare i conti con la sua lavatrice che ha rovinato qualche vestito di troppo. Peccato che sembra proprio che il destino si accanisca contro di noi e ci faccia rovinare proprio quel vestito, quel capo nuovo, la felpa che tuo figlio amava tanto.

Porre rimedio quando si verifica qualche incidente con la lavatrice è quasi impossibile. Perchè tu forse ancora non lo sai, ma proprio nel nostro elettrodomestico c’è un mondo parallelo in cui i calzini albergano per sempre e dove i colori si divertono a scambiarsi tra loro. Poi ci sono le fibre che decidono di mettersi a dieta e si restringono.

Insomma, un vero e proprio disastro. Ammettiamolo però, siamo anche noi a cercarcele. Tu hai mai letto l’etichetta di un vestito prima di metterlo in lavatrice? Se dici di si, stai mentendo. Eppure è alla base del non rovinare gli abiti con i lavaggi.

Ti vediamo un po’ in difficoltà e proprio per questo abbiamo deciso di fornirti una guida semplice e pratica per avere sempre vestiti perfetti, dopo ogni singolo lavaggio.

Capi in lavatrice: come non rovinarli

Ovviamente noi i consigli te li possiamo anche dare, ma siccome non possiamo di certo fare le lavatrici al tuo posto, affinché siano efficaci, dovresti anche seguirli. Si tratta di 7 fasi per il lavaggio che arrivano addirittura da quella che è la responsabile della categoria lavanderia di Whirlpool, probabilmente stanca di sentirsi dire che le loro lavatrici rovinano i vestiti.

Prova a indovinare qual è la prima fase della lavatrice perfetta? Esatto, proprio leggere l’etichetta dei vestiti che stiamo per riporre al loro interno.

Le altre fasi del lavaggio perfetto

I vestiti prima di essere inseriti in lavatrice dovrebbe essere divisi in base alla tipologia di tessuto e di colore. Impariamo una cosa importante, il nero non è un colore scuro, va lavato separatamente. È buona abitudine poi, rivoltare i vestiti prima del lavaggio, soprattutto se hanno delle stampe sul davanti o sulla schiena. Quando si lavano i panni scuri, per evitare che scoloriscano si può procedere con lavaggi delicati e a basse temperature.

Mai e dico mai risparmiare sul detersivo per i tuoi indumenti. Ricorda che sono soldi ben spesi. Scegliere un detersivo di qualità vuol dire utilizzarne di meno, con un notevole risparmio e non dover lavare gli indumenti più volti, accumulando ancora del risparmio. Ricorda che l’ammorbidente aiuta a non scolorire i vestiti che sarebbe preferibile asciugare o all’aria o comunque a bassa temperatura.