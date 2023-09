Lavastoviglie, questo trucco lo conoscono poche casalinghe esperte I Ogni anno risparmiano 70€ in bolletta

Come risparmiare con la lavastoviglie? Vi sono tanti piccoli accorgimenti da utilizzare, prendendo esempio dai cugini oltre la Manica.

La lavastoviglie, se non ci fosse bisognerebbe inventarla: difficile immaginare un apparecchio di casa meno utilizzato, meno amato dalla casalinghe di tutto il mondo. Tra lavare piatti e pentole a mano e usare la lavastoviglie chi sceglierebbe la prima opzione? Eppure anche la lavastoviglie hai suoi svantaggi, i suoi difetti. Si tratta infatti di un apparecchio energivoro che ‘impatta’ profondamente sui consumi domestici; tanto per l’acqua, quanto per l’elettricità. Inoltre richiede tempo e pazienza; oltre a occupare una parte considerevole della cucina.

Il giornale britannico The Sun ha calcolato che quasi 8 milioni di case inglesi sprecano 71 sterline all’anno (più o meno equivalenti a 70 euro) utilizzando la lavastoviglie in maniera scorretta. Questo equivale, in totale, a 450 milioni di sterline sprecati ogni anno.

Ma quali sono queste abitudini negative? Lavare piatti & pentole prima di metterli nella lavastoviglie e non utilizzare la modalità ECO, ad esempio. Ma gli accorgimenti da adottare non si limitano a ciò. E considerando la crisi energetica tutt’oggi presente nel Regno Unito l’attenzione a simili problematiche non sorprende affatto.

Secondo un’indagine statistica di Utilita Energy, condotta su duemila case inglesi, il 62% delle famiglie lavano i piatti prima di caricarli nella lavastoviglie, al costo di 38 sterline all’anno quando si utilizza acqua calda e 11 quando si usa acqua fredda.

Lavastoviglie, quanto mi costi: tutti i comportamenti da evitare

In generale una famiglia su tre utilizza la lavastoviglie due volte al giorno (31%), moltiplicando ulteriormente i costi. Inoltre fare due cicli di lavaggio aumenta il consumo tanto dell’acqua, quanto dell’elettricità.

In media le famiglie lavano le stoviglie due volte, non accontentandosi del lavaggio della macchina; e due su cinque (42%) ha ammesso di continuare a lavarli fino a quando non appaiono scintillanti, perdendo così tempo e fatica. Come se non bastasse, infine, uno studio ha rivelato che tre case su cinque non hanno mai usato la funzione ECO della lavastoviglie (62%) che può portare a risparmiare 34 sterline all’anno.

Naturalmente si tratta di dati afferenti all’Inghilterra, però le lavastoviglie non cambiano di paese in paese, i consumi e le modalità sono identiche. Nel caso dell’Italia le forti speculazioni energetiche richiedono ancor di più il massimo risparmio nell’uso della lavastoviglie. A partire dall’evitare i lavaggi inutili e all’utilizzo di modalità ecologiche che per altro fanno tanto bene all’ambiente.