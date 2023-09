Ecatombe smartphone, arriva la tempesta perfetta: sarà una catastrofe I Non cambi più telefono per anni

Il mercato degli smartphone è veramente nei guai, i dati raccolti dalle aziende non sono affatto incoraggianti in questo 2023.

Non si direbbe ma il mercato degli smartphone sta subendo una brutta flessione in questi ultimi mesi. C’è stato un periodo dove questi apparecchi avevano una vendita molto veloce, invece adesso, sembra che gli acquisti non riescono a stare dietro alle nuove uscite.

In effetti quello degli smartphone è un mercato molto strano, difficile da giudicare e soprattutto estremamente difficile anche da tenere sotto controllo. Le case produttrici sono molte e alcune di loro fanno uscire nuovi modelli in maniera continua, senza dar tempo ai consumatori di capire quale sia il prodotto che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Ovviamente questa continua uscita di modelli offre un lavoro continuo e importante a tutti gli Youtuber del caso che sul web procedono con la recensione del prodotto. Di contro, il consumatore si perde e finisce per non acquistare proprio nulla. Insomma, sempre più modelli alle fasce di prezzo più svariate.

Un mercato che ius effetti offre innumerevoli possibilità ai consumatori, forse troppe e comunque risulta essere in calo, ma cosa succede? Perchè per anni le persone non cambiano smartphone?

I dati inquietanti

In effetti sembra un dato strano questo, quasi impossibile spiegare cosa ci sia dietro a questa crisi del mercato degli smartphone che da sempre è lap una di diamante dell’intera economia Italiana. Eppure i dati parlano chiaro, la flessione c’è ed è sostanziale.

La classifica Top 5 dei marchi più venduti, vede le prime due posizioni occupate da due colossi del mercato e quindi al primo posto Samsung, che sta puntando tutto sui pieghevoli. 53,5 sono i milioni di smartphone che l’azienda ha consegnato, anche se in calo del 15,2% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. In seconda posizione Apple con 42,5 milioni di iPhone, il 6,3% in meno. A seguire Xiaomi, Oppo, Transsion e altri.

Le motivazioni della flessione

Ma dietro alla forte crisi che ha colpito il mercato degli smartphone quali sono le motivazioni? A prescindere dai due colossi Samsung e Apple che propongono prezzi a dir poco esagerati, ci sono molti altri brand di telefonia che comunque propongono modelli di tutte le fasce, adatte veramente ad ogni consumatore.

Secondo gli esperti, le motivazioni che si nascondono dietro a questa flessione sono veramente tantissime. Vanno da una domanda piuttosto debole, probabilmente dovuta a un potere di acquisto sempre più ridotto, fino aiuta un aumento dell’inflazione.