Congelatore, ti hanno sempre detto una bugia I Lo hanno rivelato i medici: è meglio se lo sai

Ti hanno da sempre detto una bugia. C’è una pratica che è possibile fare con il proprio congelatore, senza rischi per la salute.

Saper utilizzare il congelatore è indispensabile non solo per conservare al meglio i propri cibi e per riuscire ad avere un consumo di energia che non sia eccessivo, ma lo è anche e soprattutto per la propria salute. Congelare i cibi nella maniera sbagliata espone a un notevole rischio per quello che riguarda il proprio benessere.

Ci sono, ad esempio, alcuni cibi che non possono essere congelati, perché raccolgono troppa acqua al loro interno e il congelamento non ne permette poi l’utilizzo. Altri invece, vedono allungare la propria durata se, prima della scadenza si pongono nel freezer.

Nonostante questo, deve esser chiaro che i cibi conservati nel congelatore non hanno una durata eterna, anche loro scadono, più lentamente dei cibi freschi, ma comunque perdono le loro proprietà nutritive e si possono rivelare dannosi. Quindi attenzione!

Ma c’è una pratica che fa discutere da sempre. In genere ci viene detto che i cibi che vengono scongelati non possono più essere ricongelati nuovamente. Ebbene, è il momento di sdoganare tale convinzione e quindi scoprire che ci sono casi in cui questo è possibile. Sembra che ce lo dicano i dottori.

Perchè non si può ricongelare un cibo già scongelato

Scongelare i cibi che si hanno nel freezer e poi ricongelarli è una pratica assolutamente sbagliata e che mette a repentaglio la nostra salute. No, non stiamo ritrattando quello che abbiamo detto poco fa, semplicemente c’è solo un caso in cui il cibo scongelato può essere ricongelato.

Se il prodotto scongelato viene di nuovo posto nel congelatore si rischia di aumentare la contaminazione da parte di virus e batteri che erano presenti sull’alimento crudo. Il congelamento che porta il cibo a -18 gradi permette di bloccare lo sviluppo microbico, ma non eliminano batteri e virus. Per poter riuscire in questo si deve procedere con la cottura dei cibi.

Quando è possibile ricongelare i cibi?

Quindi i dottori e gli esperti del settore sono chiari, è possibile congelare nuovamente i cibi che sono stati scongelati, ma questo può avvenire solo dopo la cottura degli alimenti, pratica che riesce ad eliminare in maniera definitiva i virus e i batteri dal cibo.

Altrettanto importante è scongelare i cibi seguendo in maniera precisa le indicazioni che vengono fornite dalla loro etichetta. Mentre alcuni cibi possono essere cotti ancora congelati, altri devono essere scongelati lentamente in frigo. Non seguire le indicazioni può essere dannoso per la salute.