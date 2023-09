Bollette, quest’inverno pagano per farti consumare meno energia I Finalmente una notizia fantastica

Ci si sta avvicinando a grandi falcate a quella che è la stagione più fredda dell’anno, ovvero l’inverno, con temperature rigide e pioggia.

Sì, è vero, c’é ancora un pezzo d’estate da vivere e tutta la stagione autunnale, ma è sempre bene prepararsi in maniera attenta all’inverno. E, di questi periodo, bisogna prestare moltissima attenzione a quelli che sono i consumi energetici. Come ben sapete, questi hanno delle conseguenze davvero disastrose all’interno delle bollette.

Ci sono stati enormi aumenti dei costi e, pochi giorni fa, ne sono stati annunciati di ulteriori. Si tratta di una vera e propria tragedia. Bisognerà comportarsi come lo scorso anno. ovvero, bisogna mettere in pratica dei consigli, dei trucchetti che vi consentono di ottenere risparmio e di dare un po’ di sollievo alle vostre finanze già martoriate.

Ebbene sì, non riusciamo a darvi una benché minima bella notizia. In realtà, non è affatto vero. Sì, perché c’é qualcosa che bolle in pentola e riguarda quelle che sono le bollette dell’energia elettrica. O meglio, riguarda quelli che sono i consumi di energia elettrica all’interno delle abitazioni ed anche delle varie aziende sparse sul territorio.

E’ qualcosa di non atteso, ma che, sicuramente, una volta conosciuto, vi farà davvero tanto piacere. Crediamo vi faccia fare i salti di gioia. E’ una grandissima opportunità di risparmio e di guadagno per gli utenti. Sì, perché questo inverno sarete pagati per consumare meno energia. Ebbene sì, avete capito proprio benissimo.

Chi consuma meno energia verrà pagato!

E’ la notizia del giorno! Si guadagneranno soldi veri nel momento in cui si deciderà di partecipare a questo programma che, come fine ultime, ha l’obiettivo di evitare blackout che, durante la stagione invernale, sono maggiormente frequenti, soprattutto in determinate zone del Paese. Parteciparvi è davvero facilissimo.

Bisognerà, ovviamente, fare domanda. Ma solo chi ha un contatore di ultima generazione e un contratto con un provider che aderisce all’iniziativa vedrà accettata la sua richiesta. Nel caso in cui la domanda dovesse essere accettata, gli utenti saranno invitati a non utilizzare in determinati orari i propri elettrodomestici.

In pratica, dovranno spostare il loro utilizzo nelle fasce orarie più economiche. Parliamo, ovviamente, come ben sapete, di quelle serali e notturne o di quelle della domenica e dei giorni festivi. Purtroppo, però, a beneficiarne, al momento sono solo i cittadini che risiedono nel Regno Unito. In Italia, una misura del genere non è stata ancora pensata e chissà se arriverà mai! Bisogna soltanto sperare.