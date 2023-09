Pagamenti Pos, se te lo chiede il commerciante devi dirgli subito no I Ci stanno provando con tutti non caderci

Poco più di un anno fa è entrato in vigore l’obbligo del Pos per tutti i commercianti tranne per una categoria per la quale c’era una deroga.

Ora, quest’ultima è decaduta lo scorso mese di giugno. Così, anche l’ultima categoria di esercenti, i tabaccai, è stata investita dall’obbligo di accettare i pagamenti con carta anche per transazioni minime. Come ben sapete, poi, quest’obbligo ha fatto scattare numerosissime proteste tra i commercianti. In realtà, però, non era l’obbligo in sé a creare problemi.

Bensì, gli esercenti protestavano in maniera veemente a causa delle commissioni sulle transazioni che sono davvero altissime. Ed hanno chiesto, per lungo tempo, che venissero eliminate completamente quelle relative alle transazioni inferiori ai 10 euro e che fossero abbassate sensibilmente quelle relative alle transazioni al di sotto della soglia dei 30 euro.

Dopo vari tira e molla ed a quasi un anno dall’immissione dell’obbligo, ecco che tutti coloro che hanno protestato hanno ottenuto una vittoria davvero epocale. Infatti, le transazioni minime hanno visto decadere le commissioni. E potremmo dire finalmente, dato che d’ora in poi, i clienti non dovranno sentire più scuse banali dai commercianti che non volevano accettare i pagamenti elettronici.

Purtroppo, però, non tutti gli esercenti si comportano allo stesso modo. E sono moltissimi quelli che, ancora, accampano scuse assurde o fanno richieste davvero astruse. Ne vedremo, insieme, una che è davvero raccapricciante ed anche, per i clienti, molto, ma molto mortificante. Vi sveleremo questo comportamento e, soprattuto, anche cosa dobbiate fare.

A questa richiesta bisogna porre un netto e categorico rifiuto.

E’ la Legge che vi consente di rifiutarvi in questo caso. E dovete sapere che sta accadendo molto più di frequente di quanto pensiate. E’ davvero una bruttissima esperienza. Certo, può capitare che un Pos non sia funzionante in quel momento o che la potenza del segnale sia debole e, quindi, non sufficiente ad effettuare un pagamento.

Ma la storia che vi vogliamo raccontare è agghiacciante. Sono tanti i cittadini che stanno provando questa esperienza assurda ed a raccontarla è stato un giornalista Rai che l’ha vissuta in prima persona. In pratica, si era accomodato al ristorante per la cena, ma viene avvicinato dal cameriere che gli dice che non è possibile pagare con carta. Al che, la povera vittima chiede di poter cenare e che avrebbe pagato al termine attraverso un altro metodo di pagamento, magari dopo aver prelevato il denaro contante.

Ma il cameriere in questione lo ha invitato ad alzarsi dal tavolo ed a lasciare il ristorante. Neanche il dialogo col manager del ristorante è stato fruttuoso ed è stato costretto ad andare via sotto lo sguardo attonito degli altri commensali. State molto attenti, perché se dovesse capitarvi qualcosa del genere, dovete sapere che la Legge prevede che possiate pagare anche nei giorni successivi. Rifiutatevi di lasciare il locale!