Bollitore, tutti fanno questo errore quando lo usano I Se non cambi spendi 55€ in più in bolletta

L’estate sta finendo e ci si sta avvicinando sempre più all’autunno e anche, ovviamente, alla stagione più fredda dell’anno, l’inverno.

E’ la stagione in cui, possiamo dirlo, molti vanno in letargo. Dopo il lavoro ci si ritira a casa, si fa una bella doccia calda e, dopo aver cenato, si approfitta del divano per rilassarsi dinanzi ad un buon film. E cosa c’é di meglio, durante le due ore di visione, di una bella tazza di tè o di una tisana? Risultano essere davvero rigeneranti.

Sono tanti coloro i quali, azionano i fornelli, mettono l’acqua in un pentolino e fanno sobbollire l’acqua per poi ottenere la bevanda calda che più piace. Altri, invece, utilizzano il bollitore elettrico. E’ un elettrodomestico che consente di avere l’acqua calda in minor tempo rispetto alla comune prassi di riscaldarsi tramite il gas.

Attenzione, però, perché come tutti gli elettrodomestici consuma energia. E possiamo dire che non ne consuma neanche pochissima. Ebbene sì, è energivoro quanto, ad esempio, una lavatrice o una lavastoviglie anche se non ci si accorge della quantità dei suoi consumi. Sì, perché il suo utilizzo è di pochissimi minuti.

Purtroppo, però, ci sono degli errori che si commettono e che risultano essere davvero fatali. Pensate che si consumano ben oltre 50 euro in più utilizzando questo dispositivo. Noi vi aiuteremo a capire come fare per non sbagliare più e, quindi, per risparmiare una considerevole cifra che, di questi tempi, è una vera e propria mamma dal cielo.

Bollitore elettrico: ecco come evitare di spendere un botto di soldi.

E’ vero, una tazza di tè caldo o una tisana fanno sentire meglio e riscaldano il corpo infreddolito dal gelo invernale. Ma molto spesso, come abbiamo già accennato, quando si prepara l’acqua che serve a preparare queste bevande, si commette un errore davvero fatale che finisce col far spendere un botto di soldi alla fine del periodo di fatturazione.

Ebbene sì, ve lo abbiamo detto che è un dispositivo energivoro. E dovete sapere che per scaldare la vostra acqua sarebbe meglio utilizzare il fornello del gas. Sì, avete capito benissimo. Preparare l’acqua calda col bollitore vi costerà ben 0,30 euro, mentre farlo sui fornelli ve ne costerà soltanto 0,15 euro. Insomma, costa più del doppio.

Facendo un rapido calcolo, vi ritroverete, nel corso dell’anno a dover sborsare fino a 55 euro in più in bolletta. E questo solo per preparare l’acqua calda per le vostre bevande. Quindi, il nostro consiglio per ottenere un risparmio enorme è quello di utilizzare i fornelli a gas che sono presenti nella cucina della vostra abitazione. Ci ringrazierete!