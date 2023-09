Bollette luce, un piccolissimo trucco te la fa dimezzare in un anno I Non sapevi che era così semplice

Le bollette energetiche sono, ormai, sempre sulla bocca di tutti a causa della crisi e degli aumenti dei prezzi di quest’ultimo periodo.

Sono proprio queste fatture a preoccupare maggiormente tutti gli italiani. Infatti, incidono fortemente sulle finanze familiari. Sia il Governo precedente che quello attuale sono intervenuti per far sì che i loro costi diventassero meno pesanti. E lo hanno fatto attraverso l’introduzione ed il rinnovo di una misura di sostegno al reddito.

Infatti, le famiglie con forte disagio economico possono usufruire, fortunatamente del bonus bollette. Ciò fa respirare le tasche e consente ai cittadini di poter investire quanto risparmiato nell’acquisto di beni di prima necessità che, purtroppo, hanno visto aumentare a dismisura i loro costi. Insomma, la crisi è davvero generalizzata.

E, poi, c’é l’inflazione a creare ulteriori problemi. Infatti, i suoi alti tassi abbattono tantissimo il potere di acquisto delle famiglie. Purtroppo, però, ci troviamo di fronte ad una situazione davvero tragica. Le previsioni sostengono che l’inflazione tornerà ad aumentare entro la fine dell’anno. Ed è notizia di pochi giorni fa, l’aumento ulteriore dei costi in bolletta.

Dopo alcuni mesi in cui il costo dell’energia è calato sensibilmente, ecco che tornerà ad aumentare. Le bollette del gas aumenteranno del 3%, mentre quelle dell’energia elettrica subiranno variazioni al rialzo intorno al 10%. E tutto ciò proprio alle porte dell’inverno, quando, ad esempio, c’é bisogno di maggiore luce artificiale durante la giornata. proprio per questo motivo, vedremo un trucchetto facilissimo che vi consentirà di dimezzare le bollette della luce.

Ecco come avere un risparmio enorme in bolletta: basta questo semplice trucchetto.

Quando arriva l’inverno, lo abbiamo accennato, non bisogna aver paura solo dei termosifoni e dei loro consumi, ma anche di altro. C’é bisogno di maggior luce artificiale. Ed ecco che entrano in gioco le lampadine. Devono stare accese per molte ore a causa delle giornate cupe. Ecco che bisogna sapere come comportarsi per evitare sprechi energetici e costi stratosferici in bolletta.

Ci viene in soccorso questo trucchetto davvero fantastico. Abbandonate le vecchie lampadine in favore di quelle più nuove a led. Sì, avete capito benissimo. Consumano molta meno energia poiché formate da materiali semiconduttori che si accendono al passaggio della corrente. E, poi, durano molto tempo in più.

Per quanto riguarda il risparmio, poi, dovete sapere che, ad esempio, ponendo che bisogna produrre una luce da 1100 lumen, nel caso delle vecchie lampadine ad incandescenza, ci sarebbe bisogno di una da 120 watt, mentre a led basta una lampadina da 12 watt. In pratica, si andrebbe a consumare soltanto il 10% di quanto si consumava in precedenza a causa delle vecchie lampadine.